47 de copaci vor fi tăiați din Parcul Eminescu și Parcul Copiilor din Arad
47 de copaci vor fi tăiați la Arad
Primăria Arad va tăia 47 de arbori din Parcul Eminescu și Parcul Copiilor. Autoritățile spun că sunt uscați și unii prezintă risc de cădere.
Un număr de 47 de arbori urmează să fie tăiați din Parcul Mihai Eminescu și Parcul Copiilor „Zsolt Török” din Arad. Intervenția începe în această săptămână, înainte de demararea proiectelor de modernizare a celor două spații verzi. Reprezentanții Primăriei susțin că toți copacii vizați sunt uscați, iar o parte dintre ei prezintă pericol de prăbușire.
Potrivit viceprimarului Sergiu Vlad, care coordonează activitatea de administrare a spațiilor verzi, decizia a fost luată în urma unor sesizări primite de la cetățeni și a verificărilor efectuate în teren.
Din totalul arborilor care vor fi eliminați, 30 se află în Parcul Eminescu, iar alți 17 în Parcul Copiilor. Oficialul Primăriei afirmă că este vorba despre copaci tineri, de dimensiuni mici și medii, afectați de secetă.
De ce a decis Primăria Arad să taie cei 47 de arbori
Viceprimarul Sergiu Vlad a explicat că administrația locală a primit mai multe sesizări privind starea unor copaci din cele două parcuri. În urma verificărilor, au fost identificați 47 de arbori considerați uscați.
Potrivit acestuia, o parte dintre copaci ar putea cădea, motiv pentru care autoritățile au decis să intervină înainte de începerea lucrărilor de modernizare.
„Toți cei 47 de arbori din cele două parcuri sunt uscați, unii chiar în pericol de cădere”, a transmis viceprimarul, precizând că arborii ar fi fost afectați de seceta din ultimii ani.
Sergiu Vlad a mai explicat că intervenția nu a fost amânată până la începerea șantierelor, deoarece copacii identificați nu ar mai putea rămâne în parcuri în condițiile actuale.
Primăria a pus la dispoziție și fotografii ale arborilor care urmează să fie tăiați, pentru a susține explicațiile oferite de administrație.
Tăierile au loc înainte de modernizarea celor două parcuri
Decizia a stârnit întrebări în contextul proiectelor de reamenajare pregătite pentru Parcul Eminescu și Parcul Copiilor. Intervențiile asupra arborilor au loc înainte de începerea lucrărilor propriu-zise, ceea ce readuce în discuție modul în care sunt administrate spațiile verzi din municipiu.
O parte dintre locuitori și-au exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de tăierile de arbori și față de întreținerea vegetației din oraș. În acest context, există temeri că modernizarea parcurilor ar putea schimba semnificativ aspectul unor zone verzi cunoscute de arădeni.
Un precedent care a alimentat aceste îngrijorări este intervenția de pe malul Mureșului, unde mai mulți arbori, inclusiv sălcii mature, au fost tăiați înaintea lucrărilor de reamenajare. Situația a generat controverse și întrebări privind amploarea intervențiilor asupra vegetației.
Ce se întâmplă cu Parcul Eminescu
Proiectul de modernizare a Parcului Mihai Eminescu are o valoare actualizată de aproximativ 14,89 milioane de lei, cu TVA. Planul include refacerea aleilor, modernizarea mobilierului urban, instalarea unui sistem de irigații și amenajarea unor noi spații de recreere.
Sunt prevăzute, printre altele, o fântână arteziană, un spațiu destinat câinilor, iluminat modern și sisteme de supraveghere video. Documentația proiectului urmărește și creșterea ponderii suprafețelor verzi.
Conform informațiilor prezentate de administrația locală, proiectul prevede conservarea arborilor existenți și realizarea unor amenajări care să protejeze vegetația. În acest context, tăierea celor 30 de copaci anunțată acum este justificată de Primărie prin starea lor fitosanitară.
Parcul Copiilor, investiție de peste 19 milioane de lei
Și Parcul Copiilor „Zsolt Török” urmează să fie modernizat. Valoarea proiectului este estimată la aproximativ 19,06 milioane de lei, cu TVA, iar durata de implementare prevăzută este de 22 de luni.
Planul de amenajare include 12 zone de recreere, spații de joacă, pereți de cățărare, aparate de fitness, o pistă de alergare și o zonă de tip pumptrack.
Proiectul a fost selectat pentru finanțare și se afla în etapa de precontractare, potrivit informațiilor publicate anterior despre investiție.
Din acest parc vor fi eliminați 17 arbori, administrația locală susținând că și aceștia sunt uscați și că unii prezintă risc de cădere.
Primăria anunță plantarea a peste 900 de arbori în Arad
În paralel cu intervențiile de tăiere, reprezentanții administrației locale au anunțat un program de plantări pentru această toamnă. Potrivit viceprimarului Sergiu Vlad, planul prevede plantarea a 932 de arbori în municipiu.
Cea mai mare parte a puieților, respectiv 450, ar urma să ajungă în Parcul Mărului. Este prevăzută și plantarea unui nou rând de tei pe Bulevardul Revoluției, în zona cuprinsă între Teatru și Primăria Arad.
Cu toate acestea, modul în care sunt întreținute spațiile verzi și felul în care sunt realizate intervențiile asupra arborilor continuă să reprezinte subiecte sensibile pentru comunitatea locală.
Tăierea celor 47 de copaci din Parcul Eminescu și Parcul Copiilor readuce în atenție echilibrul dintre modernizarea infrastructurii urbane, siguranța publică și protejarea vegetației existente.
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News