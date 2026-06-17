Social· 1 min citire

Accident mortal în Timiș: două persoane au murit, iar una a fost rănită

Accident grav în Jabăr

Accident grav în Jabăr

Realitatea de Arad
Scris deRealitatea de Arad
Publicat17 iun. 2026, 14:03
Actualizat17 iun. 2026, 14:16

Un accident rutier grav s-a produs în localitatea Jabăr, din județul Timiș, soldat cu moartea a două persoane și rănirea alteia.

Din primele informații, în eveniment au fost implicate două autoturisme, iar impactul a fost unul extrem de puternic. La fața locului au intervenit echipaje ale pompierilor, ambulanțe și polițiști, pentru acordarea primului ajutor, descarcerarea victimelor și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Pentru două dintre persoanele implicate, medicii nu au mai putut face nimic, fiind declarat decesul la locul tragediei. O a treia persoană a fost rănită și a primit îngrijiri medicale, urmând să fie transportată la spital pentru investigații și tratament, potrivit tion.ro.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a se stabili cine se face vinovat de producerea accidentului, precum și dacă viteza, neatenția sau alte cauze au contribuit la tragedie.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

deces accident motocicleta

Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe