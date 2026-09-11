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Bărbat din Galați reținut pentru mesaje antisemite și elogierea nazismului

FOTO: PIxabay.com

FOTO: PIxabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 11 sept. 2026, 12:34

Poliția a intervenit după publicarea de materiale fasciste și rasiste pe internet

Polițiștii din Galați l-au reținut joi pe un bărbat de 35 de ani din localitatea Independența, cercetat pentru mai multe infracțiuni legate de incitarea la ură, discriminare și promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid și crime de război.

Ce a publicat pe internet

Potrivit IPJ Galați, în perioada 19-20 iunie 2025, bărbatul ar fi postat pe o platformă de socializare mesaje, comentarii și imagini prin care exprima idei de anihilare și dezumanizare a unor persoane pe criterii etnice sau religioase.

Printre materialele publicate se află o reprezentare a unei explozii nucleare însoțită de mesajul „NUKE THEM ALL”, fotografii în care face salutul nazist, precum și texte prin care elogiează regimul nazist și aprobă efectele Holocaustului, exprimându-și regretul că exterminarea evreilor nu a fost completă.

Suspectul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Galați și a fost prezentat parchetului cu propunere de măsură preventivă. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.

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