Cseke Attila: Programul de construire a creșelor va continua cu fonduri de la bugetul de stat

Programul guvernamental de construire a creșelor va continua cu fonduri de la bugetul de stat, în condițiile în care finanțările europene se vor încheia la sfârșitul lunii august, a declarat, joi, în orașul Geoagiu, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila.
În cadrul Programului guvernamental 'Sfânta Ana', ministrul a inaugurat o nouă creșă în orașul Geoagiu, arătând că acesta și-a propus sprijinirea familiilor și a mamelor tinere care doresc să se întoarcă la muncă, având garanția că micuții lor sunt în siguranță.
'Acest program guvernamental de construire creșe pe care l-am botezat după Sfânta Ana, nu întâmplător, a pornit inițial pe finanțări naționale, pe buget de stat. Apoi a apărut și oportunitatea finanțării din fonduri europene și o parte din investiții s-au derulat pe fonduri europene. Această finanțare se va închide în câteva zile, dar programul guvernamental de construire creșe continuă pe buget de stat', a subliniat ministrul Dezvoltării.
Noua creșă din Geoagiu poate găzdui 40 de copii, organizați în patru grupe, și oferă condiții moderne pentru educația și îngrijirea celor mici. Clădirea dispune de dormitoare, camere de joacă, spații pentru servirea mesei, cabinet medical, zone administrative și tehnico-gospodărești, precum și de un spațiu generos de joacă în aer liber.
Totodată, investiția integrează soluții eficiente din punct de vedere energetic, fiind dotată cu panouri fotovoltaice și panouri solare, asigurând accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.
Valoarea totală a investiției depășește 15 milioane de lei, iar lucrările au fost demarate în luna iulie 2025.
În județul Hunedoara, prin Programul guvernamental 'Sfânta Ana', există nouă proiecte de construire a unor creșe moderne. Dintre acestea, șapte au fost deja finalizate, inclusiv cea inaugurată joi la Geoagiu, iar celelalte două se află în diferite stadii de execuție și urmează să fie finalizate, contribuind la extinderea infrastructurii educaționale destinate copiilor de vârstă antepreșcolară.
AGERPRES