Doi români, printre victimele recentului incendiu din Elveţia

Publicat 29 aug. 2026, 10:54 Sursă realitatea.net

Incendiul a izbucnit în noaptea de joi spre vineri la o clădire în care funcționa un restaurant și se aflau mai multe locuințe. Imobilul a fost distrus complet de flăcări.

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