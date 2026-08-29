Advertising
Social· 1 min citire
Medic ginecolog din Arad, condamnat cu suspendare după moartea unui nou-născut. Nașterea, asistată ilegal la domiciliu
Bebeluș
Publicat29 aug. 2026, 10:11
SursăRealitatea PLUS
Un medic ginecolog din Arad a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, după moartea unui nou-născut în urma unei nașteri asistate ilegal la domiciliu. După deces, i-a cerut mamei să pună copilul fără suflare la piept, apoi a plecat cu 2,300 de lei în plic. Familia a ales nașterea acasă după ce o cunoștință născuse în același apartament cu aceeași doctoriță.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:28INHGA: Debitul Dunării va atinge 1.600 mc/s în aceste zile și va scădea la 1.500 mc/s până pe 4 septembrie
- 13:20IGPR: Peste 1.600 de accidente rutiere, înregistrate în primele 6 luni
- 13:10Ce putem face în weekend, în Bucureşti?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News