Medic ginecolog din Arad, condamnat cu suspendare după moartea unui nou-născut. Nașterea, asistată ilegal la domiciliu

Publicat 29 aug. 2026, 10:11 Sursă Realitatea PLUS

Un medic ginecolog din Arad a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, după moartea unui nou-născut în urma unei nașteri asistate ilegal la domiciliu. După deces, i-a cerut mamei să pună copilul fără suflare la piept, apoi a plecat cu 2,300 de lei în plic. Familia a ales nașterea acasă după ce o cunoștință născuse în același apartament cu aceeași doctoriță.

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