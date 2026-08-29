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Medic ginecolog din Arad, condamnat cu suspendare după moartea unui nou-născut. Nașterea, asistată ilegal la domiciliu

Bebeluș

Bebeluș

Realitatea de Arad
Scris deRealitatea de Arad
Publicat29 aug. 2026, 10:11
SursăRealitatea PLUS

Un medic ginecolog din Arad a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, după moartea unui nou-născut în urma unei nașteri asistate ilegal la domiciliu. După deces, i-a cerut mamei să pună copilul fără suflare la piept, apoi a plecat cu 2,300 de lei în plic. Familia a ales nașterea acasă după ce o cunoștință născuse în același apartament cu aceeași doctoriță.

După cinci ani de urmărire penală, magistrații au dat sentința, condamnând-o pe doctoriță la 3 ani de închisoare cu suspendare. Inculpata nu și-a recunoscut fapta, iar instanța nu i-a interzis exercitarea profesiei.

În urmă cu 5 ani, doctorița a asistat la domiciliu o naștere, pentru care a primit 2.300 de lei. Din cauza complicațiilor, nou-născutul a decedat două zile mai târziu.

În momentul în care a fost informată că starea copilului se agravase, doctorița i-ar fi recomandat mamei să îl încălzească ținându-l la piept și să nu apeleze serviciul de urgență.

La percheziția care a urmat ulterior, polițiștii au găsit pachetul cu bani, iar suma a fost restituită celor doi părinți. În momentul de față, doctorița este liberă să își desfășoare în continuare activitatea profesională.

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