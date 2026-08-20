Miruță anunță ceea ce românii știu deja: CFR este în colaps. Soluțiile par să lipsească

Ministrul interimar de la Transporturi anunță ceea ce deja românii știu și deja au testat pe propria piele: CFR Călători este în colaps, iar situația este cu mult mai gravă față de acum zece ani.
Starea dezastruoasă a căilor ferate românești a fost adusă în prim-plan de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. Aflat într-o vizită în județul Buzău, oficialul a tras un semnal de alarmă, arătând că lipsa cronică a unui plan de întreținere a adus infrastructura feroviară într-un punct critic, calitatea serviciilor fiind de două ori mai scăzută decât în urmă cu un deceniu.
Cauza principală a întârzierilor majore – inclusiv cele înregistrate în Gara de Nord – o reprezintă restricțiile de viteză impuse pe poduri și pe sectoarele de drum unde șinele sunt nealiniate sau fundația este avariată.
Măsurile anunțate și principalele direcții de acțiune
Adoptarea Strategiei de dezvoltare 2026–2030: Aprobata recent de Guvern, noua strategie este documentul de bază pentru semnarea contractului de performanță al CFR SA. Măsura are ca scop prioritar eliminarea tronsoanelor care provoacă întârzieri și deblocarea fondurilor pentru plata la timp a salariilor angajaților.
Evaluarea managerială la fiecare 4 luni: Conducerea companiilor de stat din transporturi va fi monitorizată periodic direct pe baza rezultatelor asumate, pentru a stopa numirile politice lipsite de responsabilitate.
Recrutare transparentă de specialiști: A fost demarată procedura de selectare a profesioniștilor pentru consiliile de administrație ale companiilor din subordine, în încercarea de a elimina influența politică și interesele de grup din gestionarea contractelor publice.
Miniștrii au criticat totodată întârzierile birocratice, subliniind că noua strategie ar fi trebuit pregătită înainte de expirarea celei vechi (la finele anului 2025) și nu aprobată abia în luna august. Noul cadru își propune să schimbe radical modul de administrare a infrastructurii feroviare pentru a oferi siguranță și predictibilitate călătorilor.