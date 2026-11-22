Momente dramatice în Arad! Patru membri ai unei familii, găsiți inconștienți în propria locuință
Momente dramatice în Arad
Alertă în Arad! Patru membri ai unei familii, intoxicați cu monoxid de carbon.
O familie din municipiul Arad a trecut prin momente cumplite, după ce patru membri, doi adulți și doi copii, au fost găsiți inconștienți în propria locuință. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, 21 noiembrie 2026, iar primele informații indică o intoxicație cu monoxid de carbon.
Cele patru victime au avut nevoie de intervenția urgentă a medicilor și au fost transportate la spital. Doi copii au rămas internați pentru îngrijiri medicale și supraveghere.
Alertă la 112! Patru persoane au fost găsite inconștiente într-o locuință din Arad
Alarma a fost dată în jurul orei 23:00, când autoritățile au fost sesizate printr-un apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la patru persoane găsite în stare de inconștiență într-o locuință de pe strada Condurașilor, din municipiul Arad.
La adresa indicată au fost trimise de urgență patru echipaje medicale din cadrul Stației Centrale Arad: un echipaj cu medic și alte trei echipaje cu asistenți medicali.
La sosirea salvatorilor, cadrele medicale au constatat că victimele, doi adulți și doi copii minori din aceeași familie, prezentau semne specifice unei intoxicații cu monoxid de carbon.
Situația era una extrem de gravă, motiv pentru care personalul medical a început imediat evaluarea și acordarea primului ajutor.
Doi copii au rămas internați la spital. Ce s-a întâmplat cu adulții
După ce au fost evaluate și stabilizate la fața locului, toate cele patru persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.
Potrivit informațiilor transmise de Serviciul de Ambulanță Județean Arad, victimele au avut nevoie de investigații și tratament de specialitate.
Cei doi copii au rămas internați în spital pentru îngrijiri medicale și supraveghere, în timp ce adulții au fost, de asemenea, transportați la unitatea medicală pentru evaluare și tratament.
Intervenția rapidă a echipajelor de ambulanță a fost esențială pentru acordarea ajutorului medical celor patru membri ai familiei.
Monoxidul de carbon, un pericol invizibil în locuințe
Intoxicația cu monoxid de carbon reprezintă un pericol major, mai ales în sezonul rece, când sunt utilizate intens sobele, centralele termice și alte sisteme de încălzire.
Gazul este extrem de periculos deoarece nu are culoare și miros, iar acumularea sa în spațiile închise poate trece neobservată. În funcție de concentrație și durata expunerii, intoxicația poate provoca dureri de cap, amețeli, greață, slăbiciune, confuzie și chiar pierderea cunoștinței.
În situațiile grave, expunerea poate pune viața în pericol.
Specialiștii recomandă verificarea periodică a instalațiilor de încălzire și a sistemelor de evacuare a gazelor arse, precum și instalarea detectoarelor de monoxid de carbon.
De asemenea, în cazul în care există suspiciunea unei intoxicații, persoanele afectate trebuie scoase din zona periculoasă doar dacă acest lucru se poate face în siguranță, iar serviciile de urgență trebuie anunțate imediat la 112.
Incidentul din Arad readuce în atenție riscurile generate de monoxidul de carbon, un pericol care poate afecta întreaga familie în doar câteva momente.
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