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Pe fondul scăderii debitului Dunării, Bulgaria reduce producţia centralei nucleare de la Kozlodui
Scădere debit Dunăre
Publicat21 aug. 2026, 08:11
Sursărealitatea.net
Centrala nucleară de la Kozlodui asigură mai mult de o treime din consumul de energie electrică al Bulgariei.
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