Pedeapsă cu suspendare după un accident mortal lângă Salonta

Un tânăr de 25 de ani din Salonta a fost condamnat de Judecătoria Salonta la un an și opt luni de închisoare cu suspendare și la 80 de zile de muncă în folosul comunității, după un accident mortal produs în ianuarie 2021 pe DN79 Oradea–Arad.

Sentința, pronunțată miercuri, nu este definitivă, iar inculpatul trebuie să achite și 2.000 de lei cheltuieli de judecată.

Accidentul a avut loc seara, aproape de intrarea în Salonta dinspre Ciumeghiu, când șoferul a încercat să depășească un autoturism și a lovit un biciclist de 52 de ani, care a murit din cauza rănilor, potrivit bihon.ro .

Instanța a reținut că șoferul nu și-a adaptat viteza la condițiile de vizibilitate și ploaie. Totodată, experții au stabilit că și victima a contribuit la producerea accidentului, deoarece era băută, cu o alcoolemie de 2,79 la mie, și circula pe o bicicletă neechipată corespunzător. Tânărul și-a recunoscut fapta și a fost judecat prin procedură simplificată.