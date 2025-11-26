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Regatul Unit introduce autorizația electronică pentru călători fără viză, începând din 2026
Regatul Unit introduce autorizația electronică pentru călători fără viză, începând din 2026
Regatul Unit introduce autorizația electronică pentru călători fără viză, începând din 2026
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