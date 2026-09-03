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România și Ungaria, recolte dezastruoase de porumb, din cauza secetei - analiză Reuters
Seceta a dus la deșertificare
Publicat3 sept. 2026, 12:31
Actualizat3 sept. 2026, 12:37
SursăReuters, Realitatea.net
România și Ungaria vor avea recolte dezastruoase de porumb, arată o analiză Reuters. Două dintre țările care contribuiau semnificativ la producția europeană de cereale au fost lovite de o secetă severă, însă adevăratul semnal de alarmă îl reprezintă permanentizarea fenomenului: datele statistice arată că ambele state au ajuns la mai puțin de jumătate din recoltele pe care le aveau în urmă cu doar un deceniu.
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