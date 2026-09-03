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Vasile Muraru, momente emoționante în Cimitirul Bellu. Omagiu adus colegilor de scenă care nu mai sunt - VIDEO
Actorul Vasile Muraru
Publicat3 sept. 2026, 08:52
SursăRealitatea.Net
Clipe încărcate de emoție în Cimitirul Bellu, unde marele actor de comedie Vasile Muraru a revenit pentru a aprinde lumânări la mormintele unor colegi și mentori care i-au definit cariera. Pe Aleea Artiștilor, Muraru a stat câteva momente în tăcere la mormintele Andei Călugăreanu și Cristinei Stamate, două prezențe luminoase ale scenei românești.
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