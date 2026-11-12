Românii sunt mai fericiți la locul de muncă decât angajații din Germania, Spania și Italia
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Un studiu internațional arată că românii sunt mai mulțumiți la serviciu decât angajații din Germania, Spania și Italia. Ce rol au salariile și beneficiile?
Angajații din România declară un nivel de satisfacție la locul de muncă mai ridicat decât cel raportat de salariații din Germania, Spania și Italia. Rezultatul apare în Global Workplace Joy Index 2026, un studiu internațional realizat de Edenred, care a analizat experiența profesională a angajaților din 27 de țări.
România a obținut 64 de puncte din 100, depășind media globală de 63 de puncte. Scorul plasează țara noastră la același nivel cu Franța și Suedia și înaintea unor economii europene importante, precum Germania, Spania și Italia.
Cercetarea arată că satisfacția profesională nu depinde exclusiv de salariu. Relațiile cu colegii, stabilitatea locului de muncă, recunoașterea meritelor și echilibrul dintre viața personală și cea profesională au, de asemenea, un rol important.
România, peste media mondială în clasamentul satisfacției la locul de muncă
Potrivit Global Workplace Joy Index 2026, România a înregistrat un scor de 64 de puncte, cu un punct peste media internațională.
Clasamentul arată diferențe importante între țările analizate. India, Mexic și Peru ocupă primele poziții, în timp ce Cehia, Portugalia și Japonia se află la coada ierarhiei.
Pentru realizarea studiului au fost luați în calcul zece indicatori care reflectă experiența angajaților: satisfacția față de activitatea desfășurată, sentimentul de utilitate, relațiile cu echipa, aprecierea din partea superiorilor, implicarea profesională, dar și nivelul de oboseală și frustrările asociate serviciului.
La nivel internațional, cercetarea a inclus 17.450 de angajați și 8.920 de reprezentanți ai departamentelor de resurse umane. În România, au participat 750 de salariați și 300 de specialiști HR.
Beneficiile extrasalariale contează aproape la fel de mult ca salariul
Unul dintre rezultatele importante ale cercetării privește rolul beneficiilor extrasalariale în păstrarea angajaților și creșterea satisfacției profesionale.
Șapte din zece angajați consideră că avantajele oferite suplimentar față de salariu sunt cel puțin la fel de importante precum remunerația lunară.
Datele mai arată că angajații care declară un nivel ridicat de satisfacție profesională beneficiază, în medie, de cinci avantaje extrasalariale. În cazul celor care sunt mai puțin mulțumiți de experiența profesională, media este de aproximativ trei beneficii.
De asemenea, nouă din zece angajați care se declară foarte mulțumiți de activitatea lor intenționează să rămână la actualul angajator în următoarele 12 luni.
Interesant este că salariul nu ocupă primul loc în topul motivelor pentru care oamenii aleg să continue colaborarea cu o companie. Acesta se situează pe poziția a cincea, după plăcerea de a practica profesia, siguranța locului de muncă, relațiile bune cu colegii și echilibrul dintre serviciu și viața personală.
În schimb, atunci când vine vorba despre motivele care i-ar putea determina să plece, remunerația și beneficiile oferite de angajator devin argumente importante.
Managerii de resurse umane și angajații au percepții diferite
Studiul Edenred scoate în evidență și o diferență între modul în care managerii de resurse umane evaluează implicarea personalului și felul în care angajații își percep propria experiență profesională.
Aproape șapte din zece manageri HR consideră că nivelul de implicare al salariaților a crescut față de anul precedent. În rândul angajaților, însă, doar patru din zece confirmă această evoluție.
Diferența sugerează că percepția conducerii asupra atmosferei și implicării din companie nu reflectă întotdeauna realitatea resimțită de personal.
Creșterile salariale influențează satisfacția profesională
Contextul economic reprezintă un alt factor care influențează starea de spirit a angajaților. Potrivit analizei, perspectivele economice favorabile și majorările salariale care depășesc inflația contribuie la un nivel mai ridicat de optimism profesional.
În economiile emergente analizate, creșterile salariale reale sunt estimate la aproximativ 9,1%, în condițiile unei inflații de 4%-4,5%.
Prin comparație, în economiile mature, majorările salariale reale sunt mai moderate, situându-se între 1,8% și 2,2%.
Rezultatele Global Workplace Joy Index 2026 arată că satisfacția la locul de muncă este influențată de mai mulți factori, nu doar de venitul lunar. Stabilitatea, relațiile profesionale, beneficiile extrasalariale și echilibrul dintre muncă și viața personală contribuie la decizia angajaților de a rămâne într-o companie.
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