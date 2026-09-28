Salvați Copiii susține Consiliul Național al Elevilor în disputa privind uniforma obligatorie în școli

Salvați Copiii România s-a alăturat Consiliului Național al Elevilor (CNE) în criticile formulate împotriva proiectului de lege care prevede introducerea uniformei obligatorii în învățământul preuniversitar de stat. Organizația consideră că măsura nu răspunde problemelor majore din educație și cere ca deciziile care îi privesc pe elevi să fie luate după consultarea acestora.
Salvați Copiii: Uniforma obligatorie nu rezolvă problemele din educație
Reprezentanții organizației atrag atenția că dificultățile cu care se confruntă elevii – de la abandonul școlar și inechitățile sociale până la bullying și lipsa resurselor – nu pot fi soluționate prin impunerea unei uniforme.
Potrivit Salvați Copiii, politicile publice ar trebui să se concentreze pe acces egal la educație, sprijin pentru copiii vulnerabili și investiții în calitatea actului educațional, nu pe măsuri care pot genera costuri suplimentare pentru familii.
Consiliul Național al Elevilor organizează un protest
Poziția Salvați Copiii vine în contextul protestului anunțat de Consiliul Național al Elevilor, care i-a îndemnat pe elevi să meargă la școală îmbrăcați în negru, în semn de opoziție față de proiectul legislativ.
CNE susține că elevii nu au fost consultați în procesul de elaborare a inițiativei și afirmă că uniforma obligatorie nu elimină discriminarea sau bullying-ul din școli.
Ce prevede proiectul adoptat de Senat
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care are votul final. Dacă va fi aprobat, elevii din învățământul preuniversitar de stat vor trebui să poarte uniforma stabilită prin regulamentul fiecărei unități de învățământ.
Modelul uniformei va fi decis de consiliul de administrație al școlii, cu acordul reprezentanților părinților, iar legea prevede posibilitatea acordării de gratuități sau subvenții pentru achiziționarea uniformelor.
Dezbaterea privind uniforma școlară continuă
Discuțiile despre reintroducerea uniformei obligatorii au împărțit opinia publică. Susținătorii măsurii invocă disciplina și sentimentul de apartenență la comunitatea școlară, în timp ce elevii și mai multe organizații civice avertizează că prioritatea ar trebui să fie combaterea abandonului școlar, reducerea inegalităților și îmbunătățirea condițiilor din sistemul de educație.