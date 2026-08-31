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Social· 1 min citire
Seceta schimbă agricultura. Fermierii aleg sorgul în locul porumbului: care sunt avantajele
Sorg/ Profimedia
Publicat31 aug. 2026, 07:48
SursăRealitatea PLUS
Tot mai mulți fermieri aleg sorgul ca alternativă pentru porumb după mai mulți ani în care culturile le-au fost distruse de secetă. Boabele de sorg pot fi folosite atât pentru hrana animalelor, cât și pentru producția de făină sau alte produse alimentare.
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