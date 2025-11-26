Parlamentul European cere măsuri ferme la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul online. Într-o rezoluție adoptată miercuri, eurodeputații solicită introducerea unei limite minime de vârstă de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale, platformele video și serviciile de inteligență artificială, precum și interzicerea celor mai nocive funcții care pot genera dependență.
Uniunea Europeană vrea vârstă minimă de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale. Europarlamentarii cer reguli mai dure pentru protecția minorilor
Documentul, adoptat joi cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 de abțineri, subliniază preocupările legate de impactul mediului digital asupra sănătății fizice și psihice a copiilor. Parlamentarii cer măsuri mai dure împotriva strategiilor manipulative care afectează capacitatea minorilor de a se concentra și îi expun unui conținut online potențial periculos.
Pentru copiii cu vârste între 13 și 16 ani, accesul ar trebui permis doar cu acordul părinților, se arată în comunicatul forului european. Eurodeputații susțin dezvoltarea unei aplicații unice la nivelul UE pentru verificarea vârstei și a portofelului digital european, cu condiția ca aceste instrumente să fie precise și să nu compromită viața privată a utilizatorilor tineri.
Parlamentul atrage atenția că platformele nu pot scăpa de responsabilitate și trebuie să se asigure că produsele lor sunt sigure încă din faza de proiectare. Mai mult, legislativul european propune ca membrii din conducerea superioară a companiilor tech să poată fi trași la răspundere în caz de încălcări grave, mai ales în ceea ce privește protecția minorilor.
Printre măsurile cerute se numără interzicerea funcțiilor considerate extrem de addictive, cum ar fi derularea infinită, redarea automată a videoclipurilor, „pull-to-refresh” sau sistemele de recompense care încurajează folosirea continuă. De asemenea, Parlamentul solicită eliminarea tehnicilor persuasive, a publicității direcționate către minori și a interfețelor înșelătoare, în contextul viitorului Act privind echitatea digitală.
Eurodeputații cer și blocarea site-urilor care nu respectă legislația UE, precum și interzicerea sistemelor de recomandare bazate pe interacțiunile utilizatorilor minori. În zona jocurilor video, rezoluția propune interzicerea „loot box-urilor”, monedelor virtuale și a altor mecanisme de tip „plătești ca să avansezi”.