Advertising
Sport· 1 min citire
Arad: AUDIO La Arad se caută persoane vindecate de COVID-19, care să doneze de plasmă pentru cei în stare gravă. Condițiile
4 mai 2020, 15:07
Actualizat: 4 mai 2020, 15:07
Articol scris de Scris de Boitiu Ciprian
La Arad se caută persoane care s-au vindecat de COVID 19 care să fie deacord să doneze plasmă pentru tratarea bolnavilor internați în stare gravă în secțiie de terapie intesivă.
În primul rând, donatorul trebuie să îndeplinească toate condițiile unui donator de sânge, la care se adaugă și alte condiții speciale.Prelevările se fac la Centrul De Transfuzie Arad, care are aparatele necesare, iar kiturile au fost obținute din donații, declară directorul Centrului De Transfuzie Arad, dr. Laura Păcurariu.[audio mp3="https://realitateadearad.net/wp-content/uploads/2020/05/ARADCU-00-LAURA-PACURARIU-SANGE-LU04MAI-1.mp3"][/audio][audio mp3="https://realitateadearad.net/wp-content/uploads/2020/05/ARADCU-00-LAURA-PACURARIU-SANGE-LU04MAI-2.mp3"][/audio]Centrul De Transfuzie Arad este deschis de luni până vineri între orele 7.30-12.
Citește și:
- 15:58 - Tenis: Sorana Cîrstea rămâne în TOP 30 WTA
- 12:35 - Mesaj de la Gheorghe Hagi pentru Cristi Chivu după titlul din Italia: „Performanță uriașă”
- 10:53 - Mesaj de la Ilie Bolojan: performanțele elevilor la FIRST Tech Challenge și succesul lui Cristi Chivu, motive de mândrie națională
- 08:47 - Cristi Chivu, după titlul câștigat cu Inter: „Este meritul băieților. Eu? Sărbătoresc cu o țigară”
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News