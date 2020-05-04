Arad: AUDIO La Arad se caută persoane vindecate de COVID-19, care să doneze de plasmă pentru cei în stare gravă. Condițiile

La Arad se caută persoane care s-au vindecat de COVID 19 care să fie deacord să doneze plasmă pentru tratarea bolnavilor internați în stare gravă în secțiie de terapie intesivă.

În primul rând, donatorul trebuie să îndeplinească toate condițiile unui donator de sânge, la care se adaugă și alte condiții speciale.Prelevările se fac la Centrul De Transfuzie Arad, care are aparatele necesare, iar kiturile au fost obținute din donații, declară directorul Centrului De Transfuzie Arad, dr. Laura Păcurariu.Centrul De Transfuzie Arad este deschis de luni până vineri între orele 7.30-12.