Sport· 1 min citire

Arad: AUDIO La Arad se caută persoane vindecate de COVID-19, care să doneze de plasmă pentru cei în stare gravă. Condițiile

4 mai 2020, 15:07
Actualizat: 4 mai 2020, 15:07

Articol scris de Boitiu Ciprian

La Arad se caută persoane care s-au vindecat de COVID 19 care să fie deacord să doneze plasmă pentru tratarea bolnavilor internați în stare gravă în secțiie de terapie intesivă.

În primul rând, donatorul trebuie să îndeplinească toate condițiile unui donator de sânge, la care se adaugă și alte condiții speciale.Prelevările se fac la Centrul De Transfuzie Arad, care are aparatele necesare, iar kiturile au fost obținute din donații, declară directorul Centrului De Transfuzie Arad, dr. Laura Păcurariu.[audio mp3="https://realitateadearad.net/wp-content/uploads/2020/05/ARADCU-00-LAURA-PACURARIU-SANGE-LU04MAI-1.mp3"][/audio][audio mp3="https://realitateadearad.net/wp-content/uploads/2020/05/ARADCU-00-LAURA-PACURARIU-SANGE-LU04MAI-2.mp3"][/audio]Centrul De Transfuzie Arad este deschis de luni până vineri între orele 7.30-12.

Citește și:

Mai multe articole despre

Arad, cub

Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe