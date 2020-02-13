Arad: AUDIO Modernizarea unuia dintre cele mai degradate drumuri din Arad avansează în mod alert. Ce spun autoritățile

Lucrările de reabilitare a drumului județean care leagă comunele Târnova şi Tauț avansează în mod alert, a anunțat, joi, președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca. Tronsonul, care este în lungime de 9,1 kilometri, este modernizat din fonduri proprii ale Consiliului Județean Arad.

[gallery ids="73617,73618"]Conform președintelui Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, "Târnova-Tauț a fost unul dintre cele mai degradate drumuri din județul Arad. Am alocat fonduri pentru modernizarea acestui tronson, pentru ca cei aproximativ 8000 de locuitori ai celor două comune să circule în condiții bune și sigure"."În prezent se lucrează la lărgirea și consolidarea drumului. Sunt mulțumit de ritmul în care avansează proiectul și că vremea favorabilă ne permite să continuăm lucrările și pe timp de iarnă", a mai declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.Consiliul Judeţean Arad administrează cca 1200 de km de drumuri judeţene, din care şi-a propus ca să reabiliteze în acest mandat cca 300 de km.Sursa foto: Consiliul Județean Arad