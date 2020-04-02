Arad: Beat și fără permis, a intrat cu mașina într-un stâlp de curent și a lovit alte două mașini
Un bărbat de 24 de ani din Arad este cercetat după ce a provocat un accident în cursul nopții de 1 către 2 aprilie. Beat și fără permis, tânărul a intrat cu mașina într-un stâlp de curent și a lovit alte două mașini.
Conform purtătorului decuvânt al Poliției Arad, Claudia Iuga, "accidentul a avut loc D.J. 707 A. Un tânăr de 24 de ani, în timp ce conducea un autoturism, din direcția Valea-Mare către Săvârșin, la ieșirea dintr-o curbă la dreapta, a acroșat un stâlp electric, precum și două autovehicule parcate regulamentar. În urma evenimentului a rezultat rănirea ușoară a șoferului și a pasagerilor din autoturism, în vârstă de 16 și 21 de ani"."Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o îmbibație alcoolică de 0,50 mg./l. alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma verificărilor, s-a constatat că șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule", a mai declarat purtătorul decuvânt al Poliției Arad, Claudia Iuga.Polițiștii continuă cercetările în acest caz.
