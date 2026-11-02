Dinamo a învins-o pe UTA Arad cu 2-0 și a revenit pe primul loc în Superliga
Dinamo - UTA 2-0 / Facebook UTA Arad
Dinamo a învins UTA Arad cu 2-0, în etapa a 14-a din SuperLiga. Armstrong și Pinto au marcat, iar echipa din București a revenit pe primul loc.
Dinamo București a obținut o victorie importantă în fața formației UTA Arad, scor 2-0, în partida disputată duminică seara, în etapa a 14-a din SuperLiga. Grație acestui rezultat, echipa pregătită de Nuno Campos a revenit pe prima poziție a clasamentului, cu 33 de puncte.
Golurile formației din Capitală au fost înscrise de Danny Armstrong și Diogo Pinto, într-o partidă în care dinamoviștii au controlat jocul și au reușit să își impună superioritatea în fața unei echipe arădene care a avut puține ocazii clare de gol.
Dinamo a deschis scorul înainte de pauză, prin Danny Armstrong
Bucureștenii au început mai bine partida și au încercat să pună presiune pe defensiva arădenilor încă din primele minute. Una dintre primele oportunități importante a venit în minutul 10, când Dean Zandbergen nu a reușit să finalizeze o centrare periculoasă.
UTA a încercat să răspundă prin Marius Coman și Jayson Papeau. În minutul 17, lovitura de cap expediată de Coman a fost reținută de portarul Bellaarouch, iar zece minute mai târziu goalkeeperul dinamovist a intervenit din nou la șutul lui Papeau.
Dinamo a continuat să controleze jocul, iar eforturile gazdelor au fost răsplătite în minutul 44. Danny Armstrong a preluat mingea la aproximativ 23 de metri de poartă și a trimis un șut puternic cu piciorul stâng, fără șanse pentru portarul Dejan Rosa.
Astfel, echipa bucureșteană a intrat la cabine cu avantaj minim, după o primă repriză în care a avut inițiativa.
Diogo Pinto a stabilit scorul final în Dinamo – UTA 2-0
După reluarea jocului, UTA Arad nu a reușit să găsească soluțiile necesare pentru a reveni în partidă. Dinamo a rămas echipa mai periculoasă și a continuat să controleze desfășurarea întâlnirii.
În minutul 68, gazdele au reușit să își dubleze avantajul. Diogo Pinto a primit o pasă foarte bună de la Alberto Soro, a pătruns în careu și a trimis mingea în poartă cu un șut din apropiere.
Arădenii au încercat să reducă diferența în ultimele minute și au fost aproape de gol în minutul 78. Marinos Tzionis a trimis mingea în bară, iar la faza următoare Roman l-a pus la încercare pe Bellaarouch cu un șut de la distanță.
UTA nu a mai reușit însă să modifice tabela, iar Dinamo a obținut toate cele trei puncte după o victorie cu 2-0.
Dinamo este lider în SuperLiga. Pe ce loc se află UTA Arad
Succesul obținut în fața formației din Arad le permite dinamoviștilor să revină pe prima poziție a clasamentului SuperLigii.
După disputarea partidei, Dinamo a acumulat 33 de puncte și este urmată de Universitatea Craiova, cu 32 de puncte, și Rapid București, cu 30 de puncte.
De cealaltă parte, UTA Arad rămâne cu 18 puncte și ocupă locul al zecelea în clasament.
În ultima etapă a turului sezonului regulat, Dinamo va juca în deplasare cu FC Argeș, în timp ce UTA Arad va primi vizita formației Petrolul Ploiești.
Victoria cu Dinamo reprezintă un rezultat important pentru formația bucureșteană, care își consolidează poziția în lupta pentru calificarea în play-off și continuă să spere la un sezon cât mai bun în SuperLiga.
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