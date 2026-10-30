Veste bună pentru UTA înaintea meciului cu Dinamo! Marius Coman a revenit la antrenamente

Marius Coman și-a revenit după accidentare și este apt pentru Dinamo – UTA. Vești bune pentru Adrian Mihalcea: au revenit și Andrei Dorobanțu și Mino Sota.
UTA Arad primește vești încurajatoare înaintea confruntării cu Dinamo București, programată duminică seara, pe Arena Națională. Atacantul Marius Coman și-a revenit după problemele medicale apărute în partida din Cupa României cu FC Botoșani și este pregătit să revină în ofensiva echipei pregătite de Adrian Mihalcea.
Golgheterul arădenilor a provocat emoții în rândul suporterilor după ce a fost nevoit să părăsească terenul în primele minute ale întâlnirii cu FC Botoșani. Marius Coman a acuzat dureri în zona șoldului și a fost schimbat după aproximativ 15 minute de joc, existând inițial temeri că ar putea rata următoarele partide ale echipei.
Din fericire, recuperarea a decurs bine. După o zi de pauză și tratament, atacantul a revenit la pregătire și s-a antrenat normal alături de coechipieri. Astfel, Adrian Mihalcea îl va putea folosi în duelul cu Dinamo, programat duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională.
Andrei Dorobanțu a revenit la antrenamente după o lună de absență
Veștile bune pentru UTA nu se opresc la revenirea lui Marius Coman. Andrei Dorobanțu a reintrat și el în programul de pregătire al echipei, după aproximativ o lună în care a fost indisponibil din cauza unei accidentări.
Fundașul dreapta, în vârstă de 22 de ani, s-a accidentat în timpul meciului echipei naționale de tineret a României cu Finlanda, disputat pe 30 septembrie și pierdut de tricolori cu scorul de 0-2.
Diagnosticul a fost de disjuncție acromio-claviculară de gradul doi la nivelul umărului drept. Recuperarea medicală a decurs favorabil, însă stafful tehnic dorește să gestioneze cu atenție revenirea fotbalistului pe teren.
Antrenorul Adrian Mihalcea explica faptul că, dincolo de recuperarea fizică, jucătorul trebuie să-și recapete și încrederea pentru a evita teama unei noi accidentări.
„În cazul lui trebuie să avem grijă și să-l ajutăm să depășească teama unei noi accidentări. Din punct de vedere medical, recuperarea este foarte bună. Dacă lucrurile continuă să evolueze la fel, va reveni după meciul cu Dinamo alături de noi”, declara tehnicianul arădenilor.
UTA îl recuperează și pe Mino Sota înaintea duelului cu Dinamo
Pe lângă revenirea lui Marius Coman, Adrian Mihalcea va avea la dispoziție și o altă soluție importantă pentru următoarea partidă.
Mino Sota revine în lot după ce și-a ispășit suspendarea care l-a împiedicat să evolueze în confruntarea din Cupa României cu FC Botoșani.
Pentru UTA, recuperarea unor jucători importanți reprezintă un avantaj înaintea unui meci dificil cu Dinamo, formație pe care arădenii o vor întâlni duminică seara, în etapa de campionat.
Revenirea lui Marius Coman este, fără îndoială, una dintre cele mai importante vești pentru ofensiva echipei arădene, atacantul fiind unul dintre oamenii de bază ai Bătrânei Doamne în acest sezon.