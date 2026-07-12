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Sport· 1 min citire
Doliu în lumea sportului românesc. Pilotul Adrian Rus a murit pe o pistă din Cehia
Adrian Rus / Facebook Federația Română de Motociclism
Publicat12 iul. 2026, 09:04
SursăRealitatea PLUS
Lumea sportului românesc este din nou în doliu! Pilotul Adrian Rus a murit în urma unui accident care a avut loc în timpul unei competiții din Cehia! În urma evenimentului, întregul program competițional a fost anulat.
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