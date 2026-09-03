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Sport· 1 min citire
Fotbal: FCSB a început grupele Cupei României cu o victorie la scor, 5-0 cu FC Argeș
FCSB și Dinamo, victorii clare în Cupa României. Rezultatele de miercuri
Publicat3 sept. 2026, 08:40
Sursărealitatea.net
FCSB a surclasat-o pe FC Argeș cu scorul de 5-0 (2-0), miercuri seara, în deplasare, la Mioveni, într-un meci din prima etapă a Grupei C a Cupei României la fotbal.
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