Gigi Becali dezvăluie cât va încasa Karlo Muhar la FCSB. „În doi ani ia vreo 900.000 de euro”

Karlo Muhar a fost prezentat oficial de FCSB, iar Gigi Becali a dezvăluit detaliile financiare ale mutării. Mijlocașul croat va încasa aproximativ 900.000 de euro în următorii doi ani, dacă sunt cumulate veniturile de la FCSB cu sumele pe care urmează să le primească de la CFR Cluj.
Transferul croatului a fost întârziat de litigiul pe care acesta îl avea cu CFR Cluj. Pentru a debloca situația, Muhar a acceptat să renunțe la o parte din suma pe care o solicita fostului club prin intermediul FIFA.
Gigi Becali spune că fotbalistul va primi în continuare aproximativ 400.000 de euro de la CFR Cluj, la care se adaugă banii din contractul cu FCSB.
„Normal, dacă de acolo ai de luat 400.000 și de la mine, el ia 200.000, plus 200, 400, el în doi ani ia vreo 900.000”, a explicat Becali.
Becali: „Nu am ținut cont la bani”
Patronul FCSB susține că nu a considerat salariul lui Muhar o problemă, deoarece îl apreciază foarte mult pe mijlocașul croat. Becali spune că îl consideră unul dintre cei mai puternici jucători din zona centrală a terenului.
„Eu nu am ținut cont acum, pentru că e un jucător care mi-a plăcut dintotdeauna. I-am spus și lui MM: Ăsta e cel mai puternic mijlocaș”, a declarat finanțatorul FCSB.
Becali consideră că forța la mijlocul terenului este esențială pentru obiectivele echipei.
Muhar, impresionat de noua provocare
Mihai Stoica a apreciat la rândul său decizia lui Muhar de a renunța la o parte din bani pentru a putea rezolva mai rapid situația contractuală și pentru a deveni eligibil la FCSB.
„Este o surpriză foarte plăcută. Foarte puțini jucători aleg să renunțe la o sumă importantă”, a spus oficialul FCSB.
Muhar a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract și va purta tricoul cu numărul 73. Croatul se antrenează deja alături de noii săi colegi și poate reprezenta o soluție importantă pentru mijlocul echipei în următoarea perioadă.