Gică Hagi, avertisment înainte de debutul în Nations League: „Trebuie să ne ridicăm la acest nivel”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 19:01

Gică Hagi se pregătește pentru debutul oficial al celui de-al doilea mandat pe banca naționalei României și avertizează că „tricolorii” vor avea parte de o grupă dificilă în Liga Națiunilor.

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