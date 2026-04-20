Pancu cere întăriri masive pentru a rămâne la CFR

Deși între părți există disponibilitate pentru continuarea colaborării, contractul include și o clauză de reziliere care poate fi activată în cazul în care Daniel Pancu decide să accepte o ofertă de la o altă echipă. Din partea clubului, intenția este clară: CFR își dorește să meargă mai departe cu actualul antrenor, indiferent de cum se va încheia acest sezon. În schimb, Pancu are încă rezerve în privința direcției și ambiției proiectului sportiv de la Cluj.

Ioan Becali, impresarul tehnicianului, a explicat că una dintre cerințele esențiale pentru ca Pancu să continue pe banca CFR-ului este consolidarea serioasă a lotului în perioada de mercato din vară. Pe parcursul sezonului, formația clujeană s-a despărțit de Zouma, Coco și Slimani, iar la finalul campionatului urmează să plece și Djokovic, respectiv Deac.

În acest context, Pancu i-ar fi solicitat patronului Nelu Varga garanții ferme că echipa va fi întărită cu cel puțin șapte jucători în vară. Potrivit lui Giovanni Becali, finanțatorul CFR-ului i-ar fi promis antrenorului că va primi fotbaliștii de care are nevoie pentru a construi un lot competitiv.

”Mi-a spus Daniel despre ce este vorba. Are o clauză, e adevărat. Dacă ajunge în cupele europene, contractul se prelungeşte. Se pot adăuga nişte bani la contract, câteva mii în plus. Neluţu a spus: nu e problemă. De 7 jucători are nevoie. Vrea să îşi facă o bancă precum are Craiova. Are nişte idei. Nimic nu îl poate împiedica dacă vine o ofertă mai bună. Uite Rapidul. Are un antrenor care, cu bune şi cu rele, e acolo şi poate să îşi îndeplinească un obiectiv. Poate să vină o ofertă de la Rapid. CFR trebuie să înţeleagă situaţia. Pancu, în afară de FCSB, acceptă orice ofertă. Nu vrea el la FCSB. A fost odată ca jucător la Gigi, la palat. A spus că nu poate. Am avut discuţii cu Gigi. A spus clar: «Nea Giovanni, nu pot. Poate să îmi dea cât vrea, nu pot».

Neluţu a zis: «Tati, e totul rezolvat. Cât vrea, ce vrea, se rezolvă». A acceptat greu Pancu să vină în Gruia. Şi salariul era unul modest, unul civilizat, 15-17 mii de euro nu e un salariu mare la Cluj. A acceptat să intre în jocul ăsta. Şi-a făcut un brand şi o imagine. Pancu a intrat în foc. A avut şi puţin noroc, face parte din joc. Neluţu a zis: «Ce vrea Daniel, aia va avea. Să îşi aleagă jucătorii»”, a dezvăluit Giovanni Becali.