Tenis. Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, în turul 2 la Miami

Gabriela Ruse (locul 73) va debuta la Miami, după ora 17:00, împotriva croatei Antonia Ružić (locul 55).

Sorana Cîrstea (locul 35 WTA) s-a calificat în turul 2 al turneului de tenis de 1.000 de puncte de la Miami.

Azi-noapte, Cîrstea a trecut cu 6-3, 6-4 de chinezoaica Shuai Zhang (locul 61 WTA), după o partidă de o oră și 11 minute.

Urmează o revanșă oferită de tragerea la sorți. Sorana se va duela cu cehoaica Linda Noskova (locul 13), cea care, săptămâna trecută, a învins-o pe româncă, în turul 3 de la Indian Wells.

Jaqueline Cristian (locul 36) a avansat automat în turul 2, după retragerea britanicei Emma Răducanu (locul 23). Jaqueline o va întâlni pe elvețianca Viktorija Golubic (locul 84) sau pe americanca Peyton Stearns (locul 47).

