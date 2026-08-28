Universitatea Craiova a ratat calificarea în grupa de Europa League în minutul 90+8 al returului cu Ararat

Publicat 28 aug. 2026, 08:30 Sursă realitatea.net

Echipa Universitatea Craiova a ratat calificarea în grupa Ligii Europa după ce a pierdut joi seara, la Erevan, returul cu Ararat Armenia, scor 0-1, în urma unui penalti repetat şi apărat de două ori de portarul Laurenţiu Popescu.

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