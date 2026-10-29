Un bărbat, salvat dintr-un apartament cuprins de flăcări în Arad. Cinci persoane au fost evacuate

Un bărbat a fost salvat de pompieri în urma unui incendiu izbucnit joi seară, 29 octombrie 2026, într-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Școlii din municipiul Arad.
Victima a fost găsită în locuința cuprinsă de flăcări, fiind suspectată că s-a intoxicat cu fum. Cinci persoane din bloc s-au evacuat singure.
Incendiul a izbucnit în bucătăria apartamentului
Pompierii au intervenit după ce focul a cuprins bucătăria apartamentului. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.
În timpul operațiunilor de căutare și salvare, pompierii au descoperit un bărbat în interiorul locuinței. Acesta prezenta semne vitale și a fost scos din apartament, apoi predat echipajului medical pentru evaluare și îngrijiri.
Există suspiciunea că bărbatul s-ar fi intoxicat cu fum. Deocamdată, nu au fost făcute publice informații suplimentare despre starea sa de sănătate.
Cinci persoane s-au evacuat singure din bloc
În timpul intervenției, cinci persoane au părăsit clădirea pe cont propriu, fără să fie nevoie ca pompierii să le evacueze.
Salvatorii au reușit să localizeze incendiul și să împiedice extinderea flăcărilor către alte zone ale imobilului.
Cauza incendiului nu a fost anunțată
Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile nu comunicaseră cauza izbucnirii incendiului. Nu au fost oferite nici detalii suplimentare despre circumstanțele în care bărbatul a rămas în apartament.