Un bărbat, salvat dintr-un apartament cuprins de flăcări în Arad. Cinci persoane au fost evacuate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 oct. 2026, 21:34

Un bărbat a fost salvat de pompieri în urma unui incendiu izbucnit joi seară, 29 octombrie 2026, într-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Școlii din municipiul Arad.

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