Realitatea de Arad - Știri de Ultimă Oră

28 de elevi români, blocați în teroarea rachetelor. Profesoara a povestit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS ce se va întâmpla cu ei

Mai mulți români au rămas blocați în Dubai și Doha în urma ripostei de la Teheran. Printre aceștia se numără și un grup de 28 de elevi din Vrancea, care se aflau în excursie alături de două profesoare. Oamenii încearcă din răsputeri să afle când vor putea să se întoarce acasă.

Reacție de la Cotroceni, după ce Israel și SUA au atacat Iranul. ”Sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran”
Proiectul pentru montarea de lifturi la blocurile de patru etaje dinainte de 1990 merge mai departe. Când va fi votat în Senat
Ce mașini sunt cele mai „umblate” la kilometraj în România. Un studiu arată mărcile cele mai afectate
România produce tot mai puțină energie, dar importă tot mai mult - date OFICIALE
Donald Trump, anunțul momentului după atacul asupra Iranului: ”SUA au început operațiuni majore de luptă. Regimul iranian este principalul sponsor al terorismului”
Israelul a atacat Iranul în urmă cu puțin timp. Explozii în Teheran și mai multe orașe importante. Ayatollahul Ali Khamenei, dus într-un loc sigur - LIVE TEXT/VIDEO
Viktor Orban propune un „acord de securitate european” care să includă și Rusia
📰 City break-uri de primăvară cu buget mic: destinații europene cu zboruri sub 200 de lei în martie

📰 City break-uri de primăvară cu buget mic: destinații europene cu zboruri sub 200 de lei în martie

România începe 2026 cu excedent bugetar, după majorări de taxe și reduceri drastice de cheltuieli

România începe 2026 cu excedent bugetar, după majorări de taxe și reduceri drastice de cheltuieli

Ana Maria Păcuraru: „Evacuarea personalului ambasadei SUA din Israel”

Ana Maria Păcuraru: „Evacuarea personalului ambasadei SUA din Israel”

Democrații cer compensații după anularea tarifelor lui Donald Trump: până la 1.700 de dolari pentru fiecare familie

Democrații cer compensații după anularea tarifelor lui Donald Trump: până la 1.700 de dolari pentru fiecare familie

Nicușor Dan atacă instituțiile statului și adversarii politici pentru a evita explicațiile cerute de AEP privind banii de campanie

Nicușor Dan atacă instituțiile statului și adversarii politici pentru a evita explicațiile cerute de AEP privind banii de campanie

Emmanuel Macron pregătește un discurs-cheie despre arsenalul nuclear al Franței și securitatea Europei

Emmanuel Macron pregătește un discurs-cheie despre arsenalul nuclear al Franței și securitatea Europei

S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor

S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor

Volodimir Zelenski spune că pacea ar putea fi posibilă până în noiembrie. Ce condiții pune pentru o întâlnire cu Vladimir Putin

Volodimir Zelenski spune că pacea ar putea fi posibilă până în noiembrie. Ce condiții pune pentru o întâlnire cu Vladimir Putin

Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă
Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
