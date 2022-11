Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a explicat că 1,3 la sută din totalul cazurilor internate în spital sunt raportate ca fiind infecţii nosocomiale, faţă de o medie europeană de 7 la sută. Rafila a explicat că România ocupă locuri fruntaşe în Europa la unele bacterii multirezistente, aceasta din cauza consumului mare de antibiotice.

”Se raportează, 1,3 la sută din totalul cazurilor internate în spital sunt raportate ca fiind infecţii, faţă de o medie europeană de 7 la sută. Este o problemă foarte serioasă, este o problemă de mentalitate, este o problemă de organizare sanitară în sensul că ani de zile managerii de spitale, medicii care raportau aceste infecţii erau imediat blamaţi şi se încerca sancţionarea lor, într-un fel sau altul. Este în primul rând un blam din partea opiniei publice. Gândiţi-vă la nenumăratele articole care au apărut în presă. De curând a fost acea situaţie când s-au înregistrat astfel de cazuri la Târgu Mureş. Am trimis imediat secretarul de stat, care este şi epidemiolog, este poate unul dintre cei mai calificaţi epidemiologi din România, să vadă ce s-a întâmplat acolo. Din nefericire apar aceste situaţii, important este să le cunoaştem şi să luăm măsuri ca ele să fie limitate sau să nu se repete. Această abordare: de mâine să dispară infecţiile sau de mâine să fie raportate toate infecţiile, sau de mâine toţi pacienţii din România pot să aibă acces la medicina personalizată, dacă au neoplazie… lucrurile astea nu sunt posibile pe loc. Trebuie să fie un proces. Procesul ăsta are câteva elemente. Dincolo de investiţiile pe care le face statul român, se dezvoltă o anumită structură care se rezolve o anumită patologie. Avem nevoie de cel puţin două lucruri, în primul rând avem nevoie de profesionişti care să poată să abordeze problema respectivă şi avem nevoie de ghiduri de bună practică, care trebuie diseminate la toţi profesioniştii din ţară care se ocupă de acea problemă”, a declarat Alexandru Rafila, duminică seară, la Antena 3, referindu-se la infecţiile nosocomiale.

Ministrul Sănătăţii a precizat că deja au fost făcute unele lucruri pentru a îndrepta situaţia.

”În ceea ce priveşte infecţiile, în acest an am reuşit să facem extrem de multe lucruri, în ciuda criticilor care au fost adresate Ministerului Sănătăţii sau mie personal, începând cu strategia naţională, planul naţional de acţiune, care sunt finalizate şi care trebuie doar aprobate prin hotărârea Guvernului României. Dar repet, ăsta e un proces, am reuşit să facem ghidurile de bună practică, am stabilit că în interiorul spitalelor trebuie să funcţioneze laboratoare sau compartimente de microbiologie şi nu trebuie să facem doar controlul infecţiilor, prin identificarea şi urmărirea lor, ci trebuie să facem lucrul ăsta şi pentru bacteriile multirezistente”, a arătat Rafila.

Întrebat câţi oameni mor anual din cauza acestor infecţii, Alexandru Rafila a explicat că decesele raportate sunt puţine.

”Foarte puţine cazuri raportate. Noi avem raportate circa 30.000-40.000 de infecţii anual şi dacă am aplica un proiect de 5% la anul 2019 când au fost circa 5 milioane de internări, luăm ca etalon anul prepandemic, ar fi trebuit să raportăm circa 200.000 de infecţii şi noi am raportat 30.000-40.000. La decese sunt extrem de puţine pentru că datorită acestui sistem de vinovăţire a personalului medical, lumea de multe ori evită să lege decesul unui pacient de infecţii”, a declarat Rafila.

Ministrul Sănătăţii a precizat că în cazul de la Târgu Mureş, unde mai mulţi pacienţi au murit în urma infecţiilor din spital, pacienţii au fost intubaţi de mai mult timp, în Terapie Intensivă, astfel că au dezvoltat bacterii multirezistente. În privinţa acestor bacterii, Rafila a subliniat că România se află pe locuri fruntaşe în Europa din cauza consumului mare de antibiotice.

”În cazul de la Târgu Mureş, acei pacienţi, îmi exprim toată compasiunea pentru familiile lor, ei erau intubaţi de foarte mult timp şi lucrul ăsta favorizează infecţia. Pneumonia asociată ventilaţiei apare aproape totdeauna, dacă pacientul stă foarte mult la Terapie intensivă, este intubat, apărarea lui oricum este foarte slabă, pentru că are foarte multe alte afecţiuni, iar pneumonia care se declanşează ca urmare a acestei intubări de multe ori este cu germeni multirezistenţi. Noi, în România, avem multe bacterii multirezistente, suntem pe primul loc în Europa la vreo trei dintre ele, care sunt cele mai… De ce se întţmplă lucrul ăsta, de ce e România pe primul loc sau locul doi câteodată, pentru că suntem pe locul doi la consumul de antibiotice în Uniunea Europeană. Au căpătat rezistenţă. Prescriem în ambulatoriu, dar prescriem şi în spital. Trebuie ca un număr de ani să scădem consumul de antibiotice şi atunci scădem şi aceste bacterii”, a subliniat Rafila.

Sursa: Adevarul Zilei