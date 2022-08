Codrin Ștefănescu – liderul Alianței pentru Patrie (APP) a reacționat după declarațiile lui Liviu Dragnea din emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, în care a spus că nu a stat la masă cu „statul paralel”. Liderul APP spune că Dragnea a fost trimis la închisoare de anumite grupuri din „statul paralel”.

„Vreau să-mi cer scuze public pentru că mulți ani de zile am susținut, am albit, am curățat, am dat explicații vis a vis de un om care nu se poate schimba. Am cerut scuze multor jurnaliști pentru insistența mea din ultima perioadă să facă interviuri, să-l invite pe Liviu Dragnea, am încercat să-i fac să schimbe opinia pe care o au și să-l asculte.

Delimitarea mea de Dragnea este ireversibilă, nu este de PR, întregul partid va face o rezoluție în cursul zilei, nu este un aranjament, nu facem campanie, ne delimităm de Liviu Dragnea”, a declarat Codrin Ștefănescu, luni, la Realitatea PLUS.

Referitor la modul în care l-a descris Dragnea pe Băsescu, spunând că este un „patriot”, Codrin Ștefănescu a spus: „Mă dezic total de declarația că Băsescu a fost un patriot. Băsescu a fost răul suprem. Nu este un patriot, este omul care a creat tot răul timp de 10 ani în România.

Epoca Traian Băsescu a fost epoca neagră a României, a protocoalelor secrete, epoca distrugerii, cea mai cumplită epocă, evident că nu sunt de acord cu cele spuse de Dragnea. Sunt șocat de declarație, la fel cum sunt șocat de declatația făcută față de Petre Daea, care a făcut niște lucruri în România unice în Europa. Petre Daea este un tip special, nu sunt de acord că este un om rău, tocmai de aceea delimitarea mea de Liviu Drgnea este totală și ireversibilă și nu este o campanie de PR”.

Cât privește declarația lui Liviu Dragnea privind faptul că nu a stat la masă cu „statul paralel”, liderul APP a spus: „Orice aș spune eu ați spune că este o declarație la cald. Hai să luăm cele spuse de Ponta, de unde am aflat că s-au tăiat porci de Crăciun, Dragnea a fost la masă, la șpriț cu Kovesi, Coldea… Multe voci spun astea de ani de zile. Victor Ponta a spus clar multe lucruri, am încercat să găsesc scuze și varianta bună a răspunsului față de evidențele întâlnirilor la care a participat. Au fost seturi întregi de fotografii. El și le asumă. Despre sistemul toxic am vorbit ani de zile. Acest sistem ne-a ținut în frică ani de zile, că au fost abuzuri nu poate contesta nimeni”.

Dumitru Coarnă, fost membru PSD, i-a atras atenția lui Codrin Ștefănescu asupra faptului că atunci când au apărut pozele cu Dragnea și Koveși era al doilea om în PSD și nu a avut vreo reacție.

„Este foarte corect, am avut două confruntări televizate, am încercat să explic logic că a fost nevoit să participe la aceste întâlniri, că așa a spus, să dau o explicație logică la toate acestea. Vă spun încă o dată: scuze. Eu am crezut că se va îndrepta. Eu am fost la el la închisoare 2 ani de zile, unde a fost trimis de aceste grupuri. Am crezut că se va îndrepta, că se va pocăi, că va îndrepta lucrurile în care a fost implicat. Scuze încă o dată. Vine un moment în care spui „stop”. Dacă unul ca mine, care a fost alături de el în momente cumplite spune stop, înseamnă că am toate argumentele posibile și imposibile. Am pus punct relației cu acest om”, a mai spus Codrin Ștefănescu.