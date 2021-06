Anca Alexandrescu: De ce v-ați întors din Africa?

Ovidiu Tender – După ce urma să fiu condamnat?

AA – Exact

OT- Ați crezut că dacă stați la masă cu ei va fi corect procesul?

AA – Nu, nu. Știam că nu va fi. Întâmplător când trebuia să se judece dosarul meu în completul format din Camelia Bogdan și Mihalcea, s-a despărțit în două..ca am înțeles că dacă nu se potrivește unul, să vină celălălalt și așa a și fost. Prima dată am nimerit la Camelia Bogdan. Vedeți.. AM OBSERVAT CĂ S-AU făcut modificări în sistemul de alegere aleatorie pentru ca dosarul să ajungă la cine trebuie. Am vrut să reacționez dar am înțeles că cei răspunzători de această eroare era grefierul..am lăsat-o baltă. Camelia Bogdan a început să pună sechestre pentru toată lumea… eram în negocieri cu indian care trebuia să-și mute firma în Hunedoara.. a pus sechestru și pe firma indianului

– Domnul Coldea v-a vorbit despre doamna Bica?

– Am mai vorbit cu domnul Coldea… erau aprecietive la inteligența ei, da am mai vorbit despre ea

– Ce v-a spus?

– Senzația mea era că relația ei cu ei sau cu instituția era de subordonare.. se subordona unor persoane din SRI. Cert e că nu o simțeam autonomă sau independentă. În dosarul ei, vă dau și un citat din el, la un moment dat , ea spune că în dosarul meu s-a consultat cu ofițeri sri cu care lucra în dosar. E declarația ei la curtea supremă

– A luat-o gura pe dinainte?

– Habar n-am.

– V-a cerut Coldea să nu mai aveți relații cu Bica și Mihăilescu?

– Nu, dar nici nu povesteam despre relațiile cu ei

– Și domnul Coldea nu știa?

– Știa că Mihăilescu era angajat

– V-a cerut să rupeți relațiile cu ei?

– În 2014 mi-a recomandat să mă îndepărtez de ei

– Când?

– ÎN iarnă.. februarie, martie

– Se pregătea ceva pentru doamna Bica

– Probabil, nu știu

– Și dvs l-ați asculta pe Coldea?

– Cam târziu. Nu aveam cum să-l ascult

– Nu aveați relații de subordonare, deci ați mers mai departe în relația cu Mihăilescu și Bica

– Pe Mihăilescu l-am ținut până în august la mine

– Și credeți că asta v-a costat?

– Toată conjunctura a fost în defavoarea mea.. ea a dispus să se întocmească acest proces verbal pentru arestarea mea preventivă.. și ea a fost închisă..

– Domnul Videanu de ce a fost achitat?

– Nu știu dosarul lui

– Oare tot SRI a intervenit?

– Nu știu.. era greu pentru un judecător să decidă după ce a fost arestată că a dat o decizie în favoarea mea.. teama de a nu fi și ei acuzați la rândul lor că m-au favorizat.. conjunctura a fost extrem de proastă și am înțeles-o foarte bine și asta s-a întâmplat.

Interviul complet cu toate dezvăluirile făcute de omul de afaceri Ovidiu Tender poate fi văzut VIDEO mai jos în articol: