Liviu Dragnea a cerut să fie eliberat condiționat. Fostul șef al social democraților are undă verde din partea penitenciarului, însă decizia finală aparține judecătorilor, care au rămas cu decizia în pronunțare. Procurorii nu sunt de acord cu eliberarea condiționaltă a ui Liviu Dragnea, spunând că nu există dovezi temeinice de îndreptare, potrivit Realitatea PLUS.

„Nu a dat dovezi temeinice de îndreptare. Instanta trebuie să se raporteze la persoana condamnatului. Se cunoaște că persoana condamnată are o educație înalta, conduita din penitenciar se circumscrie unei stari de normalitate. Nu vedem cum participand la cateva activitati de formare destinate persoanelor cu infracțiuni de violenta, poate cu o educatie mai precara, ar cladi o îndreptare a acestuia. Faptul ca persoana condamnata apreciaza ca motivata politic condamnarea denota ca nu s-a schimbat viziunea cu privire la modul in care intelege sa se conformeze. Nu isi atribuie nicio culpa. Apreciem ca pedeapsa nu si-a atins scopul. Faptul ca a avut mai multe probleme in penitenciar legate de exercitarea mai multor drepturi sunt lipsite de relevanta din perspectiva analizei eliberare condiționată. Dreptul la sanatate, modul în care sunt exercitate nu sunt prevăzute de lege drept criterii la eliberare condiționată. Referitor la faptul că a adus dovezi ca ulterior va avea un loc de munca, detine o locuinta, fata de persoana condamnatului sunt aspecte normale. Va solicitam sa respingeti cererea si sa amanati pentru inca 6 luni”, a spus procurorul în sala de judecată, potrivit Realitatea PLUS.

Liviu Dragnea: „Îndeplinesc condițiile”

„Nu am auzit ce a zis parchetul, nu ma pot referi. Îndeplinesc conditiile, am stat destul in penitenciar, nu cred ca pot fi un pericol pentru societate”, a spus în apărarea sa Liviu Dragnea, audiat prin videoconferință.

Avocata Flavia Teodosiu: „Să nu uităm că suntem în Săptămâna luminată”

„Să nu uităm că suntem în Săptămâna luminată, ne aflăm în postul Paștelui și cred că orice om trebuie să aibă o înțelegere sufletească. Parchetul, din punctul meu de vedere, a făcut niște afirmații pe care nu le voi înțelege niciodată. Nici măcar nu a spus că s-ar fi îndreptat, ar fi trebuit să își asume, dânsul nefăcând niciun fel de declarații în acest sens. Procurorul s-a antepronunțat, iar domnul Dragnea nu a susținut decât că îndeplinește condițiile și că solicită aplicarea dispozițiilor legale. Dacă va fi eliberat va primi un job în cadrul unei societăți comerciale, raportat la pregătirea dânsului”, a declarat Flavia Teodosiu.

Urmează ca judecătoria Sectorului 5 din Capitală să analizeze cererea de eliberare conditionață.

Pe de altă parte, într-un proces separat, judecătorii i-au recunoscut și echivalarea ca perioadă muncită a zilelor în care i-a fost suspendat dreptul la muncă în penitenciar. Solicitarea fostului lider PSD a venit în contextul în care a câștigat două procese față de decizia de suspendare. Dragnea a reclamat că în acest fel ar fi pierdut circa 50 de zile.

Liviu Dragnea a încercat în repetate rânduri să iasă din închisoare. În toamna anului trecut a fost sancţionat prin retragerea dreptului la muncă, după ce în iunie a acordat un interviu la Realitatea PLUS.

Fostul lider PSD execută o pedeapsă de trei ani și șase luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanța Supremă pe 27 mai 2019, pentru instigare la abuz în serviciu.

Sursa: Realitatea de Teleorman