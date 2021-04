Este regretabil că ministerul condus de Cristian Ghinea nu a folosit experiența românilor din Parlamentul European pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), declară la eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă, potrivit Mediafax.

Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă a declarat, la RFI, că este regretabil că ministerul condus de Cristian Ghinea nu a folosit experiența românilor din Parlamentul European pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar precizează că nu s-a întâmplat „nimic catastrofal” în legătură cu PNRR, doar că s-a pierdut timp.

După ce ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anunțat că România va depune PNRR la Bruxelles pe 31 mai, Gheorghe Falcă a opinat că asta arată că România mai are de lucru.

„Confirmă că mai avem de lucru. Vreau să știți că în Parlamentul European, doi români au fost raportori pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență, domnul Siegfried Mureșan și domnul Pîslaru și cred că trebuia să folosim munca acestor doi oameni. Apoi, tot în PE, eu am fost raportor din partea Partidului Popular European pe Semestrul European, care ne spune cum trebuie să gestionăm fondurile europene 2021-2027 și cum trebuie să gestionăm PNRR. Regretabil este că ministerul nu a folosit experiența acestor trei oameni care pot vorbi la concret”, a spus Falcă.

Eurodeputatul PNL explică ce anume ar fi trebuit să facă ministerul condus de Cristian Ghinea (USR PLUS).

„Ministerul este minister integrator. În momentul în care faci un plan, lucrezi cu fiecare minister, apoi tu trebuie să integrezi propunerile ministerelor pe cele șase direcții pe care le-am aprobat noi în PE în 11 februarie, în momentul în care le integrezi, trebuie să prezinți studiile, studiile de impact, studiile de trafic, reducerea CO2, modul în care vom face digitalizarea pe toate cele șase domenii și apoi reformele pentru fiecare sistem. De aceea, aceste lucruri trebuiau prezentate și așa cum ați văzut, s-a dus cu o mie de pagini și s-a întors cu o sută de pagini de lucru, ceea ce până la urmă nu putem spune că e rău, spunem că e pe drumul bun, pentru că în această etapă sunt consultări care vor duce la un rezultat pozitiv”.

El consideră că „o discuție cu oameni de meserie ar fi ajutat la o prezentare mai bună a României”.

Gheorghe Falcă spune în contextul problemelor legate de PNRR că nu s-a întâmplat nimic grav, dar crede că România poate îmbunătăți Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Nu putem spune că s-a întâmplat ceva grav, dar putem spune că putem îmbunătăți acest PNRR, folosind experiența unor oameni, folosind capacitatea unor oameni care știu să administreze, care știu să aplice reforme în anumite domenii. Eu sunt în Comisia de Transporturi, am spus de mult timp că pe lângă metroul de la Cluj, trebuie introdus metroul de la București la Otopeni, este în zona de mobilitate, în zona verde, în zona digitală, are toate cele trei mari componente acest proiect. Mai mult de atât, atunci când vorbesc despre autostrăzi, noi trebuia să prezentăm impactul de mediu pentru aceste autostrăzi, să arătăm că o autostradă reduce dioxidul de carbon față de traficul care este acum în blocaj pe anumite drumuri naționale. Mai mult decât atât, atunci când prevezi stații de încărcare, nu prevezi doar 36. Regretabil este că pe traseul de autostradă noi nu avem trecute parcări securizate. Pentru aceste parcări securizate UE acordă fonduri suplimentare. Chiar România nu dorește să se facă în țară parcări securizate, există un document al ministrului Transporturilor, care oprește existența parcărilor securizate în acest domeniu. De aceea, o discuție cu oameni care sunt de meserie, eu sunt inginer constructor de căi ferate, drumuri și poduri, am lucrat cu fonduri europene, sunt în Comisia de Transporturi la PE, ar fi ajutat până acum să fie mult mai bună prezentarea României”.

Întrebat dacă s-a pierdut timp și dacă România s-a mișcat prea lent, eurodeputatul a răspuns: „Da, și poate am primit ceea ce am și oferit. Eu îmi aduc aminte că în noiembrie s-a prezentat o primă formă a PNRR și acea formă a fost atacată atât de domnul Ghinea, cât și de cei de la PSD, deși abia în februarie am aprobat noi modul în care va exista Mecanismul de Redresare și Reziliență. Eu cred că s-a greșit puțin și la comunicare, că trebuia să spunem foarte clar: dragi cetățeni din România, uitați, acestea sunt direcțiile, avem la dispoziție aproape 30 de miliarde de euro, mergem în prima negociere cu un pachet de proiecte de 40 de miliarde de euro, vom negocia, astfel încât în timp de o lună să ajungem la 30 de miliarde de euro, să ne atingem interesele naționale legate de modul în care funcționează PNRR. Apoi, când te-ai întors din prima negociere, să fi spus tu ca ministru: am avut această negociere, mai avem de lucru în această zonă, vom corecta în această zonă, o să reducem în primă fază de la 40 la 35, apoi la 32 și evident în final, după o lună de negociere, trebuie să ajungi la 30 de miliarde. De aceea, nu s-a întâmplat nimic catastrofal, pentru că în momentul în care tu te întorci acasă, vei lucra astfel încât într-o lună de zile să prezinți un program viabil”.​