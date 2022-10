Detalii incendiare despre preluarea de către norvegieni a controlului OMV Petrom, cea mai importantă companie de petrol și gaze din România, au fost prezentate luni seară, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.

Dian Popescu: Premierul, președintele, toate serviciile știu de discuțiile dintre Norvegia și OMV?

„Gazul lichefiat, când a început contractul la Alexandropolis, eram in minister, era cam 30% din pretul gazului terestru, 30-40-50%. Ajungea la maximum 60% di nvaloarea de pret importat din Rusia, dupa delichefiere și transportul pe conductă. La ora asta, după ce i-a mdat pe ruși la o parte, gazul lichefiat a ajuns sa fie mai scump decât gazul dintr- o extragere simplă. Ce mană cerească a devenit. Trebuie să ajungă la un preț să câștige și americanii. (…)

Dacă aș vrea să spun despre acest contract, discuție de vânzare a zacamântului Netun Deep catre Norvegia era de așteptat. Sunt cateva companii in lume care pot exploata gazele din offshore. Ceva e in neregulă. Am dat Exxon la o parte si am bagat Romgaz. De ce nu a lasat Romgazul partener conducator?As vrea sa stiu daca premierul și sistemul de securitate al României , toate serviciile, președintele, premier, stiu de discutiile dintre Norvegia și OMV, despre cedarea Neptun Deep. Discutiile sunt de mult. OMV are si el perimetre in Norvegia, sunt in parteneriat de foarte mult timp. Câștigurile mari ale OMV sunt din România, ca au avut perimetre si in Siberia, in Libia, înainte de a începe războiul din Ucraina”, a explicat Expertul în energie Dian Popescu, luni seară, la Culisele statului paralel.

Presa austriacă a anunțat că este probabil ca Petrom să treacă sub control norvegian, care vrea să preia controlul din acțiunile companiei românești OMV – cel puțin 51%. Tranzacția este importantă pentru România pentru că privește extragerea de gaze din Marea Neagră, din perimetrul Neptun Deep. Pentru că OMV Petrom deține o participație de 50% din cel mai important zăcământ de gaze din Marea Neagră, Neptun Deep, alături de Romgaz, proiect în care are și statutul de operator.

„Întrebarea mea e cu ce mai ramâne România? Atât timp cât Romgazul a plătit 1,06 mild de dolari ca sa plateasca participatia cumpărata la Exxon, un contract dezavantajos pentru România, desi avem 55% OMV are decizia investiției. Ce mai poate face România dacă se produce această tranzactie intre austrieci si norvegieni?”, a comentat Anca Alexandrescu.

Dian Popescu: OMV a luat o hârtie – permisul de exploatare în zăcămintele de mare adâncime ale României

„Ei știau. Practic, OMV a luat o hârtie. Hârtia aia, care nu i-a costat niciun leu, este dreptul de exploatare în zăcămintele de mare adâncime ale României. Este permisul de exploatare, al OMV, ca pretul sa creasca, s-a asocitat cu Exxon, au dat cateva gauri de explorare, au gasit gaze, au spus ca sunt in Neptun Deep și au supraestimat o cantitate. Dupa aceea, e normal ca OMV-ului i-a crescut cota, a cheltuit 750 de milioane, Exxon la fel. Noi am cumparat cu 1,06 miliarde, am dat milioane in plus Exxon, dar, hopa, Exxon era partenerul conducator, si de data asta OMV este partenerul coducator. Romgaz nu putea fi, era in subordinea Ministerului Energiei, nu putea ceda în fața OMV.

Dian Popescu: Când știi că ai afaceri cu OMV și devii ministru, trebuia să te retragi

Aici instituțiile statului ar trebui să fie luati la intrebari. Cand stii ca ai afaceri cu OMV și devii ministru, ai patru statii la OMV si tu joci cu el în toate proiectele de energie, trebuia sa te retragi. Ai fost angajatul la PECO, director la PECO, ca de acolo ai luat stațiile. OMV s-a supralicitat și se duce la norvegieni”, a mai explicat Dian Popescu.

„OMV a cedat si din Libia si din Marea Nordului ce mai avea acum trei-patru ani de zile, o relație mai veche”, a afirmat Anca Alexandrescu.

„De ce? Pentru ca perla de aur era in România, au stiut ca aici pot juca cum vor ei. De ce să piardă?Nu e asa de usor, petrolul, gazul nu se scot peste noapte. Ei vin aici si il iau gratis.

Fac o paralela. Când au declarat ca detin 200 de miliarde de metri cubi de gaze aici, normal ca norvegienii spun că luăm… Asta e când joci intre stat-stat. Norvegienii si austriecii. Sunt două variante, dacă le convine, norvegienii lungesc exploatarea și merg pana in 2030, că ei au în Marea Nordului. A doua – Romgazul. Dau exemplu cu Roșia Montana, prevad același scenariu. Minvest Deva preda licenta lui Gabriel Research, a doua zi au crescut pretul actiunilor si au castigat 500 de mii de dolari intr-o zi. Au facut contract de coniventa cu statul roman, care a rămas cu 19%, Gabriel Research cu diferența.

Daca norvegienii intr-adevar vin, si au bani multi, au peste 1300 de miliarde in fondul suveran. Ne mai trebuie 10 mild de euro. Romagz ai? Eu decid cu cine forez, când, eu decisd tot. Romgazul nu mai are niciun cuvânt. Cand noi am cumparat am cumparat de la Exxon, era partener. Istoric, Romgazul scoate gaze în România când OMV nici nu exista. Daca norvegienii vin si zic sa intram la exploatare, puneți jumate-jumate cu noi. Contractulde, ce e secret? Desi e statul român. Romgazul e pregătit sa fie cumparat, ca și Hidroelectrica. Ai 10 miliarde, n-ai. Mai renunta la actiuni… – Romgazul”, a mai spus Dian Popescu.

„Poporul norvegia e actionar la acest fond”, a declarat jurnalistul Liviu Mihaiu, completat de Dian Popescu: „Nu au voie sa cheltuiasca un leu, un euro din acest fond, ca e al poporului”, 20% din fondul suveran e deținut de cetățenii norvegieni.

Eugen Teodorovici: Sunt două ministere, Energia și Economia, în care de zeci de ani se jefuiește cu o viteză incredibilă

„Constituția României e cea mai buna dovada a suveranismului. Cea mai buna metoda este, pe contracte Petrom OMV, nu au fost respectate niciunul. Au primit din partea statului, pe lege, ajutor de stat mascat. (…) Dar statul român ar trebui să preia aceste companii, ca e gaz, petrol, transport, le administreaza special, ca e o situatie de criza. Dar pana atunci, e clar ca Exxon nu pleaca”, a declarat fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici.

„Premierul României, președintele, instituțiile statului știu de aceste discutii și negocieri?”, a insistat Dian Popescu, completat de E. Teodorovici: „Sigur ca stiu, altfel inseamna ca sunt incapabili”.

„Equinor se numeste compania din Norvegia, 20% e detinută de cetățenii simpli. Cei doi CEO, din 2019. (…) Această companie Equinor avea mii de stati ide carburanti in toată Europa, nu e apărută peste noapte. Autoritățile statul uiar fi trebuit să stie, sa fie informate despre discuții, ca intre cele două companii au mai fost tranzactii de-a lungul timpului. De aici si ingrijorarea”, a afirmat Anca Alexandrescu.

„Se putea si in România. Sunt două ministere, Energia și Economia, in care se intampla de zeci de ani aceeasi problema: se jefuiește cu o viteză incredibilă. Este o anumita tentă. În 30 de ani de zile tenta pe energie a fost pe o anumita parte – PNL. Dreapta a gesionat, acum e ciorbă”, a acuzat E. Teodorovici.

Liviu Mihaiu: Noi nu avem oameni de stat, avem tiriplici, Alibaba cu 40 de hoți. Suntem un popor care ne vindem

„Din păcate, observ de pe margine ca nu suntem in stare sa ne facem o companie de exploatare. Suntem un popor care ne vindem. Boierii au plecat, au luat conacul, au venit slugile sa vanda – ce aveti pe aici? avem butoi cu masline…, cam asta e mentalitatea acestei clase conducătoare. Noi nu avem oameni de stat, avem tiriplici, Alibaba cu 40 de hoti, noi nu suntem in stare sa facem un pod, sa terminam Canalul Dunare-Marea Neagra, necesar industriei românești, aia pe care o mai avem. Clasa aceasta politica e sub nivelul mării. Nu cred ca am mai avut așa ceva nici in comunism, atâția oameni incompetenți. Cei care au intors piramida invers au fost comunistii, de unde s-au si perpetuat cu incredere in golani și hoți”, a comentat jurnalistul Liviu Mihaiu.

„Zilele trecute am văzut ca ambasadorul Danemarcei, care are investitii în România, s-a dus la ministrul Virgil Popescu. Ceva se intampla. Tot in aceeasi luna…”, a declarat Anca Alexandrescu.

„Noi fiind al 52-lea stat american, favorizam firmele americane. E limpede. Și în materie de energie nucleara. (…) In general razboaiele se fac pentru resurse. Macron are dreptate, e unul dintre putinii presedinti care spune din cand in cand lucruri, apropo de energie, de armata europeana. Norvegia e in NATO, nu e in UE. Deci clar e un joc pe care-l fac toti, nu numai americanii”, a mai spus Liviu Mihaiu.