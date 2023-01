Primele cazuri de ”Flurona” termen folosit de specialiști pentru a descrie coinfectia( infecția simultană) cu virusul gripei sezonieră și COVID-19, au fost diagnosticate in cadrul Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf. Parascheva încă de la finele anului trecut.

Este vorba despre doi pacienti: un barbat si o femeie, în vârstă de 69 de ani, respectiv de 74 de ani, ambii avand domiciliul in județul Iași.

Cei doi pacienți prezentau la internare dureri musculare, febra, cefalee( durere de cap) si afectare pulmonara( dispnee cu polipnee) fiind internati și diagnosticați cu dublă infecție în urma testului efectuat în cadrul laboratorului nostru, unde, dintr-o singură probă se poate diagnostica :virusul gripal, Sars- Cov 2 și virusul respirator sincițial.

A fost confirmat diagnosticul de ”flurona”, în cazul ambilor bolnavi( femeia pe data de 29.11, iar barbatul pe data de 31.12) ambii necesitand încă de la internare de îngrijire în secția de Terapie Intensivă.

În urma tratamentului administrat de catre echipa noastră multidisciplinară( medic ATI,medic B.I), bărbatul a fost externat în cursul zilei de ieri, evoluția sa urmând a fi supravegheată de acum de medicul de familie.

Din nefericire, în ciuda eforturilor cadrelor medicale și a terapiei administrate, nu aceeași a fost evoluția si în cazul pacientei, la care, dubla infectare nu a făcut decât să agraveze comorbiditățile grave de care suferea și să conducă la decesul acesteia.

Niciunul dintre pacienți nu era vaccinat

Facem în continuare apel către populație de a se imuniza atât împotriva gripei sezoniere, cât și a coronavirusului.

Încă de la începutul pandemiei ne-am întrebat dacă cele două virusuri vor coexista sau unul dintre aceștia va deveni dominant determinând o singură patologie. In cazul Flurona, simptomatologia este mai “zgomotoasa”determinand forme cu o severitate crescuta.

Se pare că până la varianta Omicron, nu a existat această coinfecție, fiind o particularitate a acestei subvariante a Coronavirusului dublată de nerespectarea măsurilor de prevenție, SI ANUME: populația să se adreseze medicului de familie în primele 24 de ore de la debutul simptomelor, iar dacă acestea persisistă 48-72 de ore, să se prezinte in cadrul triajului Spitalului Clinic de Boli Infectioase: Sf. Parascheva”, să nu recurgă la automedicație sau la scheme de tratament empirice aflate in urma discutiilor cu rudele sau prietenii, aerisirea spațiului in care locuim sau ne desfășuram activitatea, respectarea masurilor de igiuena- spalarea mainilor si a alimentelor, evitarea spatiilor cu aglomerari populationale, iar daca acest deziderat nu poate fi atins- purtarea mastii de protectie, o alimentație bogată în fructe și legume.