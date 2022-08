Liviu Dragnea recunoaște că stătea la masă cu liderii Statul Paralel, dar refuză să spună care erau mecanismele. Invitat la Realitatea PLUS, în emisiunea Culisele Statului Paralel, pentru a dezvălui public cine l-a executat politic, așa cum susține el, Liviu Dragnea a refuzat să răspundă clar întrebărilor și a dat declarații contradictorii. Deși acuză din nou Statul Paralel pentru condamnarea sa, totuși, nici după ce a ieșit din închisoare, fostul lider PSD nu a vrut să dea informații exacte și să prezinte probe.

Liviu Dragnea a acuzat că este interzis la posturile de televiziune, însă a fost invitat la Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, pentru a vorbi despre Statul Paralel și oamenii care, spune el, l-au vrut închis.

„Am stat la masă cu tot felul de persoane din sistem. Eu n-am avut nicio rezervă în a vorbi de acest sistem, indiferent cu cine stăteam eu la masă la evenimente, eu spuneam foarte tare, foarte puternic, despre ce se întâmpla în România. La sediul SRI, în fiecare an de ziua lui, SRI invita de la șefi de stat, membri ai Guvernului, parlamentari… Ba stăteai pe un scaun, pe canapea… În același timp, am stat pe canapea cu Kovesi… Nu m-a împiedicat nici pe mine să vorbesc despre ea, nici pe ea să mă ducă la închisoare”, a spus Liviu Dragnea, la Realitatea PLUS.

Liviu Dragnea susține că de vină pentru faptul că a fost condamnat politic sunt serviciile secrete.

Frăția Dragnea-Băsescu – combinații dubioase

Întrebat de jurnalista Anca Alexandrescu cum explică afirmația că Traian Băsescu a fost „un patriot”, Liviu Dragnea a dat un răspuns care a contrazis propriile-i declarații anterioare.

„Nu stiu daca am folosit chiar cuvântul patriot. După părerea mea, Băsescu a fost un mare rău pentru România. Ca atitudine, ca instabilitate mentală, răutate, dușmănie. În schimb, știu din pozițiile în care am fost de-a lungul timpului, în pozițiile în care am fost și în PSD, că atunci când era vorba de interesele acestei țări, de exemplu, la Bruxelles, se certa cu ăia. Bine, nu știu și cât reușea. Oricum, a urmărit ca țara asta să nu fie lovită de niște funcționari, de niște măsuri de acolo. Se bătea. Un om care se bate pentru țara lui poate fi considerat patriot. Faptul că ăla e prost, din punct de vedere economic, că nu înțelege absolut deloc, că a gândit, deși nu știu dacă a gândit-o el, dar a folosit construcția acestui stat paralel, că n-a gândit-o el, pentru că face parte din experimentul România. Îmi asum declarația că este un patriot, pentru că s-a bătut cu ăia de la Bruxelles pentru țară. La fel am spus și că un drum județean din Teleorman a fost făcut de el, de ce să nu spun. Asta deși a făcut presiuni uriașe ca eu să fiu condamnat și s-a și întâmplat asta”, a spus Dragnea, vizibil iritat de subiect.

Liviu Dragnea, la un pas de o criză de nervi în direct – detaliul care l-a făcut să-și piardă firea

La toate întrebările adresate, fostul lider PSD a răspuns evaziv și a lăsat impresia că nu vrea să vorbească.

„Domne, avem unul din complet, ne mai trebuie unul să facem doi. Nu mă pot vedea cu niște oameni împotriva cărora am luptat, și lupt nu împotriva lor ca persoane, ci împotriva a ceea ce reprezintă și ceea ce au făcut și fac împotriva acestei țări. Că era general, după aia că era colonel…”, a mai spus Dragnea.

Spre sfârșitul emisiunii, Dragnea și-a ieșit din fire și a început să nege tot ceea ce afirmase până atunci. A urmat un dialog halucinant:

Anca Alexandrescu: Dacă ați stat la masă cu statul paralel…

Liviu Dragnea: N-am stat la masă cu statul paralel! Statul paralel înseamnă altceva!