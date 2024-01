Miron Mitrea, despre protestele actuale: „Sunt oameni care îi dau griji premierului, ca să fie mai fezandat la negocieri”

Miron Mitrea, un nume respectat în peisajul politicii românești, se remarcă drept un veteran cu o vastă experiență și o înțelegere profundă a subtilităților jocurilor politice. Într-o intervenție recentă la Realitatea Plus, domnia sa a analizat îndeaproape evenimentele curente din România, oferindu-și perspectiva asupra acestora. Potrivit lui Mitrea, protestele active și ample care au loc în țară sunt în realitate strategii menite să pregătească terenul pentru Marcel Ciolacu, în vederea negocierilor inevitabile ce vor avea loc într-un an marcat de patru scrutine electorale.

Cu o bagaj considerabil de cunoștințe politice și o carieră solidă în spatele său, Miron Mitrea și-a format o reputație ca un expert în dedesubturile jocurilor politice din România. În contextul evenimentelor recente, el a explicat la Realitatea Plus că anul 2024 va fi unul în care se vor desfășura patru runde importante de alegeri, ceea ce va provoca schimbări substanțiale în peisajul politic românesc.

Potrivit analizei sale, Mitrea consideră că mișcările de protest actuale sunt, de fapt, manevre strategice menite să-l pregătească pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, în vederea negocierilor ce vor urma. Aceste comentarii aduc o nouă perspectivă asupra situației politice din România în ceea ce privește tacticile și manevrele politice care se desfășoară în spatele scenei.

“Totdeauna exista planuri diferite. 2024 este anul celor 4 alegeri. In Romania, plus Uniunea Europeana in ansamblul ei. Razboi in Ucraina, razboi in Israel, lupte si atacuri in Marea Rosie, si colac peste pupaza isi mai dau rachete si Pakistanul si cu Iranul. Este o dezordine generala.

Si porneste in ianuarie un miting, in frig. Am spus si data trecuta si repet: sunt convins ca o mare parte dintre oamenii care ies in strada au probleme, si vor sa le rezolve. Desigur,mitingul a plecat, asa cum stie toata lumea, fara niciun fel de revendicare, decat sa le fie romanilor mai bine. Deci cineva a aruncat pe piata nevoia, a vrut sa faca in tara putin deranj. Si a facut. Acum apar oameni care chiar au probleme. Sunt dezorganizati pentru ca lista este cu 70 de revendicari. Greu de crezut ca se pot rezolva 70 de revendicari. Dar nu are importanta. Daca oamenii sunt in strada, Guvernul are datoria sa mearga sa vorbeasca cu ei. Si bravo lui Marcel Marcel Ciolacu ca a facut acest lucru. Si ministrilor care au intrat in discutii.

Exista doua tipuri de agricultori in Romania. Exista marii agricultori care sunt organizati in asociatii care nu fac parte din aceste proteste, exista agricultorii mici, cu doua-cinci utilaje, care au alte interese decat marii agricultori. Marii agricultori sunt oameni de afaceri grei, care sunt pe piata, au alte resurse, au asociatii puternice care au capacitatea sa intre la niveluri foarte inalte sa discute problemele. Marii transportatori nu ii vedem in strada. Marile asociatii de transportatori nu sunt in strada. Si-au rezolvat problemele pe care le-au avut de rezolvat, stiu sa negocieze.

Aici sunt oameni care au probleme reale si care nu fac parte din asociatiile mari. Dar daca sunt mai multi si au probleme, este normal ca guvernul sa stea de vorba cu ei.

Marcel Ciolacu pare foarte singur, de multe ori, si in partid si la guvern, snu stiu daca din cauza ca nu stie sa-si mobilizeze colegii, sau colegii lui incearca sa vada, unii dintre ei, care este limita lui de guvernabilitate, ca sa zic asa”, a spus Miron Mitrea la Realitatea Plus.

Are cineva interesul sa-l dizloce pe Ciolacu?

“Eu nu cred in varianta cu mineriada, ca vor fi multe asa, marunte, si lungi. Va cadea de acord sa faca ceea ce i se cere. Si el stie ce i se cere. Si eu stiu ce i se cere. Este o miscare politica cu care am fost invatati in ultimul timp, exista oameni care au abilitatea de a organiza asemenea actiuni, pe care nu le controleaza acum, de aceea apar tot felul de instigatori. Sunt oameni care ii dau griji premierului, cat de multe griji, ca sa fie mai fezandat la negocieri. Pentru ca sunt acuma negocierile importante stim cu totii ca se discuta, prezidentiale, locale, alegeri parlamentare, europarlamentare, mergem cu candidat comun la prezidentiale sau nu mergem, evident ca exista o gramada de presiuni si de forte interesate ca Marcel Ciolacu ca prim ministru si ca presedinte al celui mai important partid in coalitie sa faca niste lucruri asa cum vor ei. Dar asta este normal in politica. Este si dreptul lor sa incerce, chiar daca cateodata nu este ilegal. Dar este si dreptul lui Marcel Ciolacu sa incerce sa isi apere si punctul lui de vedere”, a spus fostul deputat.

Despre decizia PSD de a le interzice membrilor sai de a mai veni la Realitatea Plus

„Sigur ca lucrurile pot fi foarte subiective. Nu e prima oara. PSD,ca si alte partide politice, de-a lungul timpului a facut o astfel de prostie. Este o prostie, sa te lupti cu presa. Lipsa de stomac cateodta este grava. Si se poate intampla, PSD a mai luat o astfel de decizie, cred ca au luat-o si Dragnea. Cand eram politician stiu ca la un moment dat nu aveam voie, teoretic sa mergem la Realitatea. Bineinteles ca am mers, pentru ca fiecare politician este liber sa faca ce crede, si parlamentarul, scrie in Constitutie, orice mandat imperativ e nul. Este neconstitutionala o asemenea pozitie. Nu a putut sa-mi impuna niciun sef de partid sa nu ma duc la un post de televiziune”, a mai spus Miron Mitrea.

