Analistul politic Miron Mitrea consideră că liberalii nu mai au politicieni de marcă ce pot fi propulsați la cârma partidului, motiv pentru care apelează la „importul” unor oameni care par să facă față acestei funcții. Ciucă este unul dintre oamenii care nu știu politică, dar lasă impresia unui camarad de încredere, care face ceea ce zice, consideră Mitrea.

„PNL nu a mai fost capabil să propună repede niciun lider propriu, au trecut la import, dar se vede că nu e bine primit. La liberali sunt politicieni cu state, dar nu au ieșit la suprafață. Ciucă are șansă, tocmai pentru că nu are sprijin din partea unei părți a partidului. Tocmai faptul că nu e politician și nu are un discurs politic îl va face simpatic pentru mulți. Sunt rare cazurile în care România în care guvernul intră cu un procent și iese cu același procent de la guvernare. Ciucă se descurcă greu la microfon, dar are un aer de loialitate, de încredere. Adică, dacă îl vezi că promite, te gandești că o și face. Cel mai important lucru pentru guvern e să nu aducă razboiul pe teritoriul României, iar a doua chestiune, să mai reducă din impactul crizei generate de război. Sunt curios ce va adopta guvernul din programul propus de PSD. După 2 ani de pandemie, în care am văzut ce fragile sunt liniile logistice de transport, ce grav e să ai producție în special doar în China, iar războiul ne arată că Ucraina, o economie medie, nu-și dă grâul la export și sunt probleme grave. Mondul în care s-a construit economia este dezindustrializarea. Cum este Europa și cum este și România. Au trecut la folosirea creierelor și a serviciilor ca aport în PIB. Am constatat că e nevoie să ne reapucăm de producție. Toate țările trebuie să reînceapă fuga după reindustrializare și după energie verde. Toate acestea nu le văd în actualul program de guvernare”, a declarat Miron Mitrea în emisiunea „Culisele Puterii”.