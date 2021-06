Centrul de vaccinare deschid în punctul de trece a frontierei Nădlac II de pe autostradă funcționează doar 12 ore pe zi din cauza lipsei de personal.

Centrul de vaccinare de la frontiera cu Ungaria va funcţiona zilnic între orele 08:00 şi 20:00, însă autorităţile vor să îl păstreze deschis 24 de ore, dacă va fi găsit personal medical.

Şeful Direcţiei de Sănătate Publică Arad, Horea Timiş, a declarat că nu au fost găsiţi suficienţi medici care să dorească să facă naveta până la frontieră, la 40 de kilometri de municipiul Arad, pentru că nu li se decontează transportul.

Prefectul județului Arad, Toth Csaba, a spus că în câteva zile va fi deschis un centru similar și în vama Nădlac I.

Primii care s-au vaccinat la Nădlac II au fost români veniţi acasă din Germania şi Austria.

“În Austria a greu să ai acces la vaccin, eu am aşteptat două luni şi încă nu am reuşit. A fost o ocazie excelentă să mă vaccinez la frontieră, am văzut centrul în timp ce stăteam să îmi plătesc taxa de drum”, a spus un bărbat.

Un alt român, venit din Germania, a declarat că a fost anunţat încă de cum a intrat în ţară că are posibilitatea să se vaccineze.

Centrul de vaccinare, în care se administrează doar ser Johnson&Johnson, este amplasat într-o parcare aflată la aproximativ 50 de metri de punctul de control de la graniţă, chiar lângă autostradă, şi oferă posibilitatea şoferilor să întoarcă direct acolo pe autostradă dacă au venit în ţară doar pentru a se imuniza.

