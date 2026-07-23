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Imagini aeriene spectaculoase: amploarea distrugerilor din blocul din Rahova, la peste nouă luni de la explozia de gaze – VIDEO
Blocul distrus din Rahova (imagine: PMB)
Publicat23 iul. 2026, 09:31
SursăRealitatea.Net
Imagini spectaculoase arată, în detaliu, amploarea distrugerilor provocate de explozia de gaze din blocul din Rahova, la mai bine de nouă luni de la tragedie. Filmarea a fost publicată chiar pe pagina Primăriei Generale a Capitalei.
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