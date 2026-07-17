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Schimbare majoră pentru viitorii pensionari: când se va egaliza vârsta de pensionare pentru bărbați și femei
Publicat17 iul. 2026, 20:10
Actualizat3 sept. 2026, 09:38
SursăRealitatea PLUS
Avem parte de o nouă schimbare majoră în sistemul de pensii! De la 1 august crește stagiul complet de cotizare, care deocamdată este diferit pentru bărbați și femei, dar se va egaliza în viitor. Milioane de persoane vor fi afectate.
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