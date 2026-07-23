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Sondaj devastator pentru Maia Sandu, după scandalul verișoarei cu salariu de lux

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova

Realitatea de Arad
Scris deRealitatea de Arad
Publicat23 iul. 2026, 14:53
Sursărealitatea.net

Imaginea Maiei Sandu este grav afectată de cazul verișoarei care ar fi încasat un salariu uriaș de la o companie de stat. Un recent sondaj arată că trei din patru cetățeni ai Republicii Moldova nu cred că președintele chiar n-ar fi știut care este situația rudei sale.

95% dintre respondenți cunosc cazul, botezat de presa de la Chișinău „scandalul MoldATSA”, iar 66% consideră „foarte gravă” situația privind veniturile uriașe obținute la instituția de stat, arată Barometrul IMAS din iulie 2026, comandat de Indepedent News.

Cea mai dură lovitură pentru Maia Sandu este însă cota uriașă a neîncrederii publice în explicațiile pe care le-a oferit: doar 13% dintre cei chestionați cred că aceasta nu știa despre angajarea și veniturile uriașe ale verișoarei sale, în timp ce 74% cred contrariul.

Efectele sunt vizibile și în evaluarea președintei: nota de încredere a Maiei Sandu a scăzut abrupt la 33% în iulie, cea mai mare cădere lunară din ultimii cinci ani. Previzibil, partidul PAS pierde și el teren în intenția de vot, iar o parte semnificativă a electoratului se demobilizează, considerând că scandalul va fi mușamalizat sau lăsat să se stingă fără consecințe.

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