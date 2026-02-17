19 candidaţi înscrişi pentru şefia marilor parchete
Ministerul Justiţiei a validat lista cu cei 19 candidaţi înscrişi pentru şefia marilor parchete.
Este vorba despre Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - DIICOT. Interviurile vor începe peste aproximativ o săptămână cu cei care aspiră la funcţia de conducere pentru Parchetul General.
Actualii şefi ai Parchetului General şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Alex Florenţa şi Marius Voineag - nu vor candida pentru încă un mandat, ci pentru o funcţie de adjunct la DIICOT, respectiv la Parchetul General.
Doar actuala şefă a DIICOT, Alina Albu, vrea să îşi menţină poziţia.
La DNA s-au înscris pentru a prelua conducerea ambii adjuncţi ai instituţiei: Viorel Cerbu şi Tatiana Toader, alături de Vlad Grigorescu, care a fost procuror şef-adjunct de secţie la Parchetul Anticorupţie până în 2023.
Pentru funcţia de Procuror General candidează actuala şefă a DNA Iaşi, Cristina Chiriac, precum şi procurorul militar Ciprian Pîrlog - care intră şi în competiţia pentru desemnarea viitorului procuror-şef al DIICOT.
Ministerul Justiţiei precizează că timpul de susţinere a proiectului cu care intră în concurs este de maximum 30 de minute, iar pentru întrebări adresate unui candidat şi răpsunsurile acestuia se alocă cel mult o oră.
Rezultatele selecţiei vor fi publicate la data de 2 martie
