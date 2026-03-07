Aglomerație la munte de Ziua Femeii: până când vor rămâne deschise pârtiile

Stațiunile montane din România se pregătesc pentru un weekend aglomerat, cu ocazia Zilei Femeii, când mii de turiști sunt așteptați la schi și relaxare la munte.

Administratorii domeniilor schiabile spun că, în funcție de condițiile meteo și de stratul de zăpadă, pârtiile vor rămâne deschise cel puțin până la finalul lunii martie, iar în unele stațiuni chiar până la începutul lunii aprilie.

În zonele cu altitudine mai mare, precum Poiana Brașov sau Straja, stratul de zăpadă este încă suficient pentru practicarea sporturilor de iarnă, iar instalațiile de transport pe cablu funcționează în condiții normale.

Hotelurile și pensiunile din stațiunile montane sunt aproape complet rezervate pentru acest weekend, iar turiștii sunt așteptați să profite atât de pârtii, cât și de evenimentele organizate cu ocazia Zilei Femeii.

Reprezentanții stațiunilor recomandă celor care plănuiesc să ajungă la munte să plece devreme la drum și să verifice condițiile de trafic, deoarece în această perioadă se înregistrează frecvent aglomerație pe principalele rute spre zonele turistice.