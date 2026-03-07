Ministerul Afacerilor Externe: 14.000 de români se află în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Zbor pregătit pentru cei blocați în Qatar

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că aproximativ 14.000 de cetățeni români se află în prezent în zona de conflict din Orientul Mijlociu, în contextul escaladării tensiunilor dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii.

Potrivit reprezentanților MAE, autoritățile române monitorizează constant situația și sunt în contact cu cetățenii aflați în regiune. În același timp, instituția a pregătit un zbor special pentru românii care au rămas blocați în Qatar și care doresc să revină în țară.

Oficialii au precizat că ambasadele și consulatele României din zonă oferă sprijin consular și informații actualizate tuturor cetățenilor care solicită ajutor.

MAE recomandă românilor din regiune să urmărească anunțurile oficiale, să evite deplasările în zonele periculoase și să păstreze legătura cu reprezentanțele diplomatice.

Autoritățile române spun că sunt pregătite să adopte noi măsuri de sprijin, în funcție de evoluția situației de securitate din Orientul Mijlociu.