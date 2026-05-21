Anca Alexandrescu: „Pentru banii cheltuiți în pandemie trebuie întrebat Orban!”

Anca Alexandrescu a lansat acuzații dure la adresa fostului premier Ludovic Orban, susținând că acesta ar trebui să ofere explicații privind modul în care au fost cheltuiți banii publici în perioada pandemiei.

Declarațiile au fost făcute în direct, la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii moderate de Laurențiu Botin, în contextul discuțiilor despre despăgubirile acordate fraților Micula și despre mai multe controverse politice și administrative din ultimii ani.

Anca Alexandrescu: „S-au cheltuit miliarde în pandemie”

Laurențiu Botin: Acum trebuie să citesc din Ludovic Orban, că zice Ludovic Orban că vreau să și comentăm. Am plătit pentru decizia fostului premier Adrian Năstase pentru că a ridicat facilitatele pentru firmele fraților Micula. Fostul premier spune că decizia de a face plata trebuia pusă în aplicare. Da, zice Orban, da? Deci cum vine asta? Dar tu ai fost acolo la guvern. Când este o decizie împotriva statului român, banii se plătesc din fondul de rezervă al guvernului sau din bugetul de la Ministerul Finanțelor?

Anca Alexandrescu : Acum depinde. Dacă erau bani la Ministerul de Finanțe, sigur, apelezi la... rezerva primului ministru, însă nu știu de unde avea atâția bani în rezervă primul ministru. Pentru că îmi aduc aminte că atunci era pandemia și s-au cheltuit miliarde de lei, dacă vă aduceți aminte, s-au tocat o grămadă de bani în perioada aia.

Cred că și pentru asta trebuie luat la întrebări domnul Orban. Ar trebui PSD-ul și celelalte partide să facă plângere și în sensul acesta pentru modul cum s-au cheltuit banii în pandemie.

Adică dacă tot vrem să facem dreptate, să facem dreptate până la capăt. În legătură cu frații Micula, povestea este foarte veche, de foarte mulți ani de zile. Dacă vă aduceți aminte, în trecut ei au blocat, deci de fapt au blocat niște avioane ale TAROM. Nu au mai putut să mai zboare, au rămas la sol din cauza fraților Micula. Ei sunt într-un război cu statul de foarte mulți ani de zile. Există informații că au apropiere vis a vis de domnul Bolojan, dar sigur că nu există probele necesare pentru a susține lucrul acesta.

E foarte bine că domnul Orban trebuie să răspundă, să se facă dreptate. Așa cum am spus, sunt mai multe subiecte, nu numai în asta. Vreau să mai adaug o informație, pentru că am văzut și probabil că o să vorbești și tu despre faptul că s-a descoperit că domnul Cristian Băcanu are mai multe contracte cu cancelaria primului ministru.

Vreau să vă aduc aminte că domnul Cristian Băcanu este un apropiat al domnului Ludovic Orban. Este cel care a făcut plângerea penală împotriva doamnei Viorica Dăncilă când era prim-ministru. Deci acolo este o gașcă, iar domnul Orban dintr-o dată a devenit asociatul domnului Bolojan după ce Nicușor Dan l-a dat afară din cauza dosarului Adriana Georgescu, doamna de la PNL. Să nu uităm, ce mă surprinde pe mine, Laurențiu, este că iată în jurul domnului Bolojan, care se vinde de ani de zile ca fiind onestul care face dreptate, care aprinde lumina, în jurul lui... iată sunt numai cazuri ciudate, cazuri penale, bani dați din bugetul de stat fără număr.

De altfel același lucru l-a făcut și el la Oradea. Se spune și se știe că sunt anumite... Lucrări pe care le-a făcut și au trebuit plătite corecții uriașe la fonduri europene. De altfel, eu am și arătat în ultima perioadă cum se fac lucrările la Oradea. Se fac de mântuială ca să ia bani europeni, nu mai contează după aceea că sunt corecții și că trebuie făcute reparații din 6 în 6 luni la marile lucrări și după ce expiră, trebuie făcute plăți din banii publici. Ăsta este de fapt adevărul despre Ilie Bolojan, cum am spus eu mai demult, acum vreo săptămână, două.

Domnul Bolojan este un personaj construit pe modelul lui Mircea Geoană de către anumite grupări. Se văd, astăzi... Sunt la vedere. Nu-i niciun dubiu cine este în spatele domnului Bolojan. Și soroșiștii și coldiștii și doamna Kovesiși toți hashtagiștii, toți aceștia ONG-iști care sunt disperați acum că ei au zis, dom'le, aprindem lumina. Păi da, dar zice, nu vă aprindem lumina și la noi. Noi rămânem în camera obscură, nu aprindem lumina decât la ceilalți. La noi să rămână pe sub masă, să facem în continuare bănuți prin ONG-uri ca să nu știe nimeni de unde vin banii pentru cei care au fost scoși în stradă și când a fost cu gazele de șist și cu Roșia Montana și cu corupția ucide și cu Colectiv.

Cum vă explicați că acum nu mai ies în stradă? Că s-au tăiat bănuții. Nu mai sunt atât de mulți bani. Crezi vreodată, Laurențiu, că o persoană, că o firmă care donează bani pentru copiii bolnavi, pentru spitale, nu se vor simți rușinați dacă le vor apărea numele publice?

Eu nu cred.

Laurențiu Botin : Ai pomenit de faptul că în siajul domnului Bolojan, în jurul domnului Bolojan, sunt niște chestii nu tocmai în regulă, care s-au soldat cu plângeri penale. Dar tot de-a lungul timpului s-a pus batista pe țambal și de întâlnirea cu șpaga de la afaceristul cu ouă și cu pui de la Vaslui.

Dar nu se mai spune nimic despre chestia asta. Doamna Gheorghiu cu conflictele de administrare de interese și cu mailurile și așa mai departe. Însuși, Bolojan, și să știe foarte bine, domnul Orban acum și multe altele. Nu se mai vorbește nimic și nici de Barbu, fostul secretar general al sau trezorier al PNL-ului. Toate lucrurile astea. Și acum vin și te întreb. Apar doar la nivelul de plângeri penale? Crezi că instituția statului merge mai departe și se va lăsa cu lucruri urâte pentru cei implicați?

Anca Alexandrescu: Acum eu nu sunt mafalda să spun ce se va întâmpla, dar în mod normal, într-un stat democratic și corect, așa ar trebui să se întâmple. N-ar trebui să fie nimeni protejat, așa cum s-a întâmplat în epoca de tristă amintire, Kovesi și Coldea, Dumbravă. De altfel, ei asta și doreau. Acum înțelegeți de fapt de ce ei își doreau să-și pună șefi la Parchete și de ce s-au întors împotriva lui Nicușor Dan?

Pentru că nu le-a făcut pe plac și nu a pus oamenii pe care și-i doreau hashtagiștii. Pentru că, iată, aveau de ce să fie protejați. Pentru că știau clar că fac niște lucruri care sunt la limita legii sau în afara legii, multe dintre ele.

Și atunci aveau nevoie de protecție. Eu sper ca Parchetul să-și facă treaba și mai departe de atât. Sper ca Nicușor Dan, când va fi solicitat, să accepte urmărirea doamnei Gheorghiu și a tuturor celor care apar în acest dosar.

Îți fac o mărturisire diseară, în emisiune, am să arăt că, iată, doamna, legătura doamnei Gheorghiu cu Germania nu este de dată recentă.

Dincolo de faptul că dânsa a spus că se știa cu această firmă de un an în urmă, deci înainte de a fi ministru, dânsa, înainte să fie la acest ONG Dăruiește Viața, a lucrat aproape 15 ani la o firmă de transport care, ce credeți, era din Germania.

Deci lucrurile sunt mult mai vechi și mai adânci. O să arăt diseară toate aceste chestiuni și, bineînțeles, și întreaga istorie a fraților Micula cu statul român.

Laurențiu Botin : Apropo de Germania, dar predecesorul domniei sale, vicepremier, tot a adus această țară... Nu tot cu Germania avea afaceri și el?

Anca Alexandrescu : Sigur că da. Sigur că da, sigur. Pe aceeași rețea. E aceeași rețea. Sigur că da.

Laurențiu Botin: Foarte interesat, și am să te rog să mai ai un lucru în vedere, poate afli. Știi că o dată la două zile doamnei Gheorghiu îi cășună pe câte o societate de stat, da?

Acum i-a cășunat pe celebra societate cu medicamentele, nu știu dacă ai observat. Dacă te uiți pe rețelele de socializare, toate boțitoarele, asta de acum atacă. Astea atacă Unifarm.

Anca Alexandrescu: Unifarm. Păi hai să-ți spun două chestii. În ultima săptămână a simțit două companii: Metrorex-ul, unde și acolo este o gaură neagră. Eu am fost una dintre cele mai mari luptătoare împotriva sindicatului de la Metrorex și a ceea ce s-a întâmplat acolo, cum s-au scurs banii ani de zile.

Știi foarte bine lucrul acesta. Dar doamna Gheorghiu acum văd că vine și vorbește despre un management pe care vor ei să-l aducă. Păi doamna Gheorghiu am văzut că știe că în toate capitalele lumii, aceste companii de metro sunt subvenționate atât de la bugetul local, cât și de la bugetul de stat. Ca să-ți dau un exemplu, dacă bugetul de stat nu plătește către compania Metrorex datoriile pe care le au pentru subvenție, normal că este pe pierdere.

Nicio societate de metro din lume nu este pe profit din această cauză. Nimeni nu poate să subvenționeze. Numai că alte țări au găsit soluția.

De exemplu, la Paris, au făcut următorul sistem. Este un sistem mixt. Subvenționează și primăria din Paris și statul, și în Anglia subvenționează statul investițiile la metro.

Dar la Paris, de exemplu, au pus o taxă pentru transport în comun la toate companiile care au mai mult de 11 angajați în Paris.

Deci se găsesc tot felul de soluții ca să nu vină doar statul și cei care beneficiază de transport. E o discuție foarte lungă. Nu e atât de simplu cum vrea să spună doamna Gheorghiu.

Apoi, apropo de Unifarm, păi tocmai... Aici se leagă de ce ți-am spus eu mai devreme. Păi acum ar trebui să vină următoarea plângere împotriva domnului Orban, pentru că toate achizițiile pe care le-a făcut, le-a făcut prin Unifarm. Iar domnul care era şef la Unifarm acolo nu a luat nicio măsură, de altfel l-au şi achitat în instanţă, nu a luat nicio măsură decât la ordinul lui Ludovic Orban.

Omul avea şi mesaje. Toate măsurile pe care le-a luat, le-a luat cu Direcţia Anticorupţie de la Poliţie în birou. Deci totul i s-a cerut de la Ludovic Orban şi de la Guvern.

Acum ar trebui să meargă mai departe ancheta şi să se ducă către cei care au dat ordine, pentru că sunt nişte mesaje. Nu cred că s-au prescris încă lucrurile.

Deci să se meargă şi mai departe. Dacă vrea doamna Gheorghiu să vadă ce s-a întâmplat la Unifarm, să-l cheme pe domnul Orban şi să întrebe unde sunt bănuţii aia pe care i-a băgat.”