Show istoric la finala Mondialului de fotbal. Madonna, Shakira și BTS vor urca pe scena stadionului MetLife din New Jersey

Sursă: realitatea.net

Finala Cupei Mondiale din 2026 va include pentru prima dată un show oficial la pauză, iar pe scenă vor urca Madonna, Shakira și trupa sud-coreeană BTS, au transmis organizatorii citați de AFP.

Finala competiției sportive este programată pe data de 19 iulie, pe stadionul MetLife din New Jersey, și va marca prima ediție a Cupei Mondiale care include un show muzical la pauza meciului.

FIFA și Global Citizen au planificat evenimentul pentru a uni sportul, muzica și cultura pe o scenă globală, potrivit site-ului allkpop.com .

Anunțul legat de acest mega show care va intra, cu siguranță, în istorie a fost făcut printr-un videoclip promoțional în care apar Chris Martin , solistul trupei Coldplay , alături de personaje celebre precum Elmo, Cookie Monster și Kermit.

BTS va împărți scena cu artiști legendari precum Madonna și Shakira , în calitate de co-headlineri ai acestui spectacol istoric.

„Este o mare onoare să urcăm pe o scenă atât de importantă, unde lumea se reunește. Credem că muzica este un limbaj universal care transmite speranță și unitate. Este cu atât mai semnificativ să împărtășim acest mesaj cu publicul global prin intermediul Cupei Mondiale, sprijinind totodată extinderea oportunităților educaționale pentru copii”, au transmis joi reprezentanții BTS, prin intermediul agenției care îi manageriază pe membrii legendarei trupe K-pop.

Spectacol global cu miză socială și educațională

Global Citizen, organizație internațională dedicată combaterii sărăciei extreme, va produce spectacolul din pauza meciului de la Cupa Mondială de fotbal din 19 mai. Evenimentul va susține campanii privind schimbările climatice, sănătatea globală și accesul la educație, integrându-se în misiunea organizației de a promova inițiative cu impact social.

Show-ul va fi transmis live la nivel mondial, iar Chris Martin, solistul trupei Coldplay, va avea rolul de director artistic al producției.

Coldplay a anunțat, de asemenea, pe rețelele sociale, că donațiile strânse în cadrul spectacolului vor sprijini FIFA Global Citizen Education Fund, contribuind la extinderea accesului la educație de calitate și la fotbal pentru copiii din întreaga lume.

BTS și Global Citizen: o colaborare consolidată în timp

BTS are o relație de lungă durată cu Global Citizen, trupa participând anterior în formulă completă la evenimentul Global Citizen Live din 2021, în timp ce Jungkook - vocalistul principal al trupei, dansator și maknaea (cel mai tânăr membru al grupului) a cântat la Global Citizen Festival în 2023.

Totodată, Jungkook a interpretat și piesa oficială „Dreamers” pentru Cupa Mondială FIFA 2022 și a urcat pe scenă la ceremonia de deschidere a turneului.

Finala Cupei Mondiale, inspirată din show-urile Super Bowl și Copa America

Cupa Mondială din 2026, cea mai mare din istorie, cu 48 de echipe participante, va debuta pe 11 iunie în Statele Unite, Canada și Mexic. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat în martie că va include "primul spectacol la o pauză a unei finale a Cupei Mondiale FIFA".

Această inițiativă amintește de spectacolul organizat, având-o ca artist principal pe Shakira, în timpul finalei competiției Copa America din 2024, pe stadionul Hard Rock din Miami.



De asemenea, face trimitere la tradiția unui spectacol de prestigiu la pauza Super Bowl-ului, marea finală a campionatului de fotbal american (NFL).



